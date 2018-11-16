مصر وتونس كورة لايف مصر وتونس يلا شوت مصر وتونس كورة ستار

تشكيلة منتخب مصر الأساسية:

محمد الشناوي - احمد المحمدي- احمد حجازي- باهر المحمدي- ايمن اشرف- محمد النني-طارق حامد- محمد صلاح- عمرو وردة- محمود حسن (تريزيغه)- مروان محسن

تشكيلة منتخب تونس الأساسية:

فاروق بن مصطفى -ياسين مرياح -ديلان محمود برون -رامي البدوي -اسامة الحدادي -الياس السخيري- فرجاني ساسي- ايمن بن محمد

نعيم السليتي- سيف الدين الخاوي- وهبي الخزري





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بطاقة مباراة مصر وتونس اليوم

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موعد مباراة مصر وتونس اليوم

البطولة : تصفيات أمم أفريقيا 2019

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 8 - beIN SPORTS HD 8

معلق المباراة : لم يحدد

الملعب: برج العرب (الإسكندرية)

الساعة : 18:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 19.00 مساءًا بتوقيت السعودية

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التشكيلة المتوقعة للمنتخبين:

تشكيل منتخب مصر:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف، وباهر المحمدي، وعمرو طارق، وأحمد المحمدي.

الوسط: محمد النني، وعلي غزال، طارق حامد ، وعمرو وردة، ومحمود تريزيجيه.

الهجوم: مروان محسن.

تشكيل منتخب تونس:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: حمدي النقاز- أسامة الحدادي- ديلان برون - ياسين مرياح

خط الوسط: إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - نعيم السليتي - بسام الصرارفي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - طه ياسين الخنيسي.

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مباراة مصر – مباشر

مشاهدة مباراة مصر وتونس مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS HD 8 مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأن مصر تريد بدء مرحلة ما بعد كأس العالم بشكل جديد.

مباراة مصر وتونس يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS hd 8 وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 8 باللغة العربية في الساعة الثالثة عصر الثلاثاء.

مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 16- 11- 2018 في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.. شاهد المباراة من هنا بكل الجودات :