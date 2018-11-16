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أجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم تدريباتهم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، في الحصة التدريبية اللي انطلقت بتمارين التمرير والاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك تطبيق اللاعبين لمران على الجمل التكتيكية.





الآن.. شاهد مباراة السعودية واليمن | HD | في دوري الأمم الأوروبية | يلا شوت | مباشر (بدون تقطيع)





يستضيف المنتخب السعودي نظيره اليمني في الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الجمعة 16-11-2018 في المباراة الودية التي تقام بينهما ضمن استعدادات الأخضر السعودي لبطولة كأس آسيا 2019، مشاهدة مباراة السعودية واليمن اليوم الجمعة "دوري بلس" بث حي ولايف.

الآن.. شاهد مباراة السعودية واليمن | HD | في دوري الأمم الأوروبية | يلا شوت | مباشر (بدون تقطيع)

وكان المنتخب السعودي قد بدأ الإعداد مبكرا مع مديره الفني خوان بيتزي للمعسكر الإعدادي يوم الاثنين الماضي، على أن يستمر المعسكر حتى يوم العشرين من شهر نوفمبر الجاري، وسيشهد هذا المعسكر خوض الأخضر السعودي مباراتين أمام منتخبي اليمن والأردن يومي 16 و20 نوفمبر.

الآن.. شاهد مباراة السعودية واليمن | HD | في دوري الأمم الأوروبية | يلا شوت | مباشر (بدون تقطيع)

وتلعب اليمن مباراة اليوم لتقديم مباراة جيدة امام واحد من أقوى المنتخبات الآسيوية، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به الأخضر السعودي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

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وسيقود اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم أردني بقيادة الحكم الدولي أحمد يعقوب، على أن يساعده كل من: محمود ظاهر، وعبدالرحمن عقل، وسيكون مراد الزواهرة هو الحكم الرابع في المباراة.





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ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد اليمن الودية مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت اليمن، وتنقل من خلال شاشة قناة KSA SPORTS HD1K .

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