لايف تصفيات أمم أفريقيا .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر bein sport اليوم | كورة online

في مواجهة قوية يستضيف منتخب مصر نظيره التونسي في السادسة مساء اليوم الجمعة 16 نوفمبر، على استاد برج العرب بالأسكندرية، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا، مجانا شاهد اليوم الجمعة بث مباشر وسريع مصر وتونس بث حي ولايف HD. يدخل منتخب مصر مواجهة اليوم بحثا عن رد الاعتبار لهزيمته في الجولة الاولى برادس بهدف دون رد، ويخطط جهاز الفراعنة لتحقيق الفوز للانفراد بصدارة المجموعة العاشرة لتصفيات إفريقيا، مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر ضد تونس اليوم لايف. ضمن المنتخبان التأهل لنها\يات أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون بعدما احتلا المركزين الاول والثاني بالمجموعة، بث مباشر مصر وتونس اليوم الجمعة 16-11-2018. لينك مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 كل الجودات | بث مباشر الفراعنة ونسور قرطاج HD | كورة لايف HD







اليوم سنقدم لكم أهم 10 معلومات عن اللقاء رقم 40 بين منتخبي مصر وتونس، وذلك قبل مباراة منتخب مصر و منتخب تونس المقرر لها السادسة مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، فيما يلي:





لينك مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 كل الجودات | بث مباشر الفراعنة ونسور قرطاج HD | كورة لايف HD





تقابل المنتخبين المصري والتونسي في 39 لقاء (24 مباراة رسمية – 15 ودية)، فاز منتخب الفراعنة في 12 مباراة، مقابل 16 انتصارا لنسور قرطاج، بينما حسم التعادل نتيجة 11 مباراة بينهما.





لينك مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 كل الجودات | بث مباشر الفراعنة ونسور قرطاج HD | كورة لايف HD





تقابل منتخب مصر و تونس 9 مرات في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ، فاز الفراعنة في مباراة وحيدة، مقابل 4 انتصارات للمنتخب التونسي، وحسم التعادل نتيجة 4 مواجهات .





سجل منتخب مصر 10 أهداف فى مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا مقابل 13 لتونس ، بينما سجل لاعبو منتخب مصر 35 هدفً فى جميع المباريات ، واستقبلت شباك الفراعنة 42 هدفًا.





لينك مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 كل الجودات | بث مباشر الفراعنة ونسور قرطاج HD | كورة لايف HD





أول مباراة جمعت منتخب مصر ضد نظيره التونسي كانت في 19 فبراير لعام 1960، في التصفيات المؤهلة للأولمبياد، وفاز الفراعنة 3-1، سجل الأهداف (حمدي عبد الفتاح "هدفين" – رضا "هدف")





حسام حسن أكثر لاعبي منتخب مصر مشاركة أمام تونس برصيد 12 مباراة، بينما وهبي الخزري أكثر لاعبي "نسور قرطاج" مشاركة أمام الفراعنة بـ3 مباريات.





لينك مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 كل الجودات | بث مباشر الفراعنة ونسور قرطاج HD | كورة لايف HD





أحمد رمزي نجم الزمالك السابق هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في مواجهاته ضد منتخب تونس وسجل 3 أهداف.





الفوز الأكبر في مواجهات المنتخبين، كان من نصيب منتخب عام 1989 وفاز في لقاء ودي علي الأراضي التونسية بنتيجة 4-0، وسجل الأهداف (أحمد الكأس – جمال عبد الحميد – أحمد رمزي – طاهر أبوزيد)





لينك مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 كل الجودات | بث مباشر الفراعنة ونسور قرطاج HD | كورة لايف HD





تقام المباراة فى السادسة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية.





اللقاء يقام فى حضور 50 ألف مشجع.





المنتخبان تأهلا رسميا لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون.





لينك مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 كل الجودات | بث مباشر الفراعنة ونسور قرطاج HD | كورة لايف HD