كورة لايف HD| مشاهدة مباراة مصر وتونس | Yalla Shoot بث مباشر مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:11 معمرو عادل
كورة لايف HD| مشاهدة مباراة مصر وتونس | Yalla Shoot بث مباشر مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم
وصل منتخب تونس ملعب برج العرب استعدادا لملاقاة مصر فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 .
وصل منتخب تونس ملعب برج العرب استعدادا لملاقاة مصر فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 .
وأعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الذي سيبدأ به مباراة تونس على النحو التالي:
محمد الشناوي - احمد المحمدي واحمد حجازي وباهر المحمدي وايمن اشرف - محمد النني وطارق حامد - محمود تريزيجيه وعمرو وردة ومحمد صلاح - مروان محسن.
بينما يتواجد على مقاعد بدلاء الفراعنة كلا من : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد وعمرو طارق وسام مرسي وعلي غزال ومحمد محمود وطاهر محمد واحمد ايمن منصور وصلاح محسن واسلام جابر ومحمد حمدي.
كورة لايف HD| مشاهدة مباراة مصر وتونس | Yalla Shoot بث مباشر مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم
كورة لايف HD| مشاهدة مباراة مصر وتونس | Yalla Shoot بث مباشر مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم