كورة لايف HD| مشاهدة مباراة مصر وتونس | Yalla Shoot بث مباشر مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم

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وصل منتخب تونس ملعب برج العرب استعدادا لملاقاة مصر فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 .





وأعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الذي سيبدأ به مباراة تونس على النحو التالي:

محمد الشناوي - احمد المحمدي واحمد حجازي وباهر المحمدي وايمن اشرف - محمد النني وطارق حامد - محمود تريزيجيه وعمرو وردة ومحمد صلاح - مروان محسن.