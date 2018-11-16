ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كورة لايف HD| مشاهدة مباراة مصر وتونس | Yalla Shoot بث مباشر مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:11 م
كورة لايف HD| مشاهدة مباراة مصر وتونس | Yalla Shoot بث مباشر مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم
طباعة
عمرو عادل
 
كورة لايف HD| مشاهدة مباراة مصر وتونس | Yalla Shoot بث مباشر مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم
وصل منتخب تونس ملعب برج العرب استعدادا لملاقاة مصر فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 .

وأعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الذي سيبدأ به مباراة تونس على النحو التالي:
محمد الشناوي - احمد المحمدي واحمد حجازي وباهر المحمدي وايمن اشرف - محمد النني وطارق حامد - محمود تريزيجيه وعمرو وردة ومحمد صلاح - مروان محسن.
 
بينما يتواجد على مقاعد بدلاء الفراعنة كلا من :  محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد وعمرو طارق وسام مرسي وعلي غزال ومحمد محمود وطاهر محمد واحمد ايمن منصور وصلاح محسن واسلام جابر ومحمد حمدي.
كورة لايف HD| مشاهدة مباراة مصر وتونس | Yalla Shoot بث مباشر مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
21:45
-
فرنسا
سلوفاكيا
-
x
21:45
-
أوكرانيا
ويلز
-
x
21:45
-
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
0
x
16:25
0
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
0
x
16:30
0
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
0
x
17:00
0
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
2
x
15:00
5
بوروندي
مصر
0
x
18:00
0
تونس
المغرب
-
x
21:00
-
الكاميرون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 5:10:03 PM