مجانا.. nile sport مشاهدة مباراة مصر وتونس الآن "رابط يلا شوت الجديد" بث مباشر مصر وتونس أون لاين لايف (تصفيات إفريقيا)
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:11 معيد طارق
مجانا.. nile sport مشاهدة مباراة مصر وتونس الآن "رابط يلا شوت الجديد" بث مباشر مصر وتونس أون لاين لايف (تصفيات إفريقيا)
وصل منتخب تونس ملعب برج العرب استعدادا لملاقاة مصر فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 .
مجانا.. nile sport مشاهدة مباراة مصر وتونس الآن "رابط يلا شوت الجديد" بث مباشر مصر وتونس أون لاين لايف (تصفيات إفريقيا)
وأعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الذي سيبدأ به مباراة تونس على النحو التالي:
محمد الشناوي - احمد المحمدي واحمد حجازي وباهر المحمدي وايمن اشرف - محمد النني وطارق حامد - محمود تريزيجيه وعمرو وردة ومحمد صلاح - مروان محسن.
بينما يتواجد على مقاعد بدلاء الفراعنة كلا من : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد وعمرو طارق وسام مرسي وعلي غزال ومحمد محمود وطاهر محمد واحمد ايمن منصور وصلاح محسن واسلام جابر ومحمد حمدي.
مجانا.. nile sport مشاهدة مباراة مصر وتونس الآن "رابط يلا شوت الجديد" بث مباشر مصر وتونس أون لاين لايف (تصفيات إفريقيا)
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