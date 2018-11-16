مجانا.. nile sport مشاهدة مباراة مصر وتونس الآن "رابط يلا شوت الجديد" بث مباشر مصر وتونس أون لاين لايف (تصفيات إفريقيا)

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وصل منتخب تونس ملعب برج العرب استعدادا لملاقاة مصر فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 .

وأعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الذي سيبدأ به مباراة تونس على النحو التالي:

محمد الشناوي - احمد المحمدي واحمد حجازي وباهر المحمدي وايمن اشرف - محمد النني وطارق حامد - محمود تريزيجيه وعمرو وردة ومحمد صلاح - مروان محسن.





بينما يتواجد على مقاعد بدلاء الفراعنة كلا من : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد وعمرو طارق وسام مرسي وعلي غزال ومحمد محمود وطاهر محمد واحمد ايمن منصور وصلاح محسن واسلام جابر ومحمد حمدي.