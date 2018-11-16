مصر - تونس .. مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف مباشر اليوم 16-11-2018 في تصفيات امم افريقيا 2019

في السادسة مساء اليوم الجمعة تقدم البوابة نيوز بث مباشر لمباراة مصر وتونس فى الجولة الخامسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا بالكاميرون 2019.

مباراة مصر وتونس اليوم لن تؤثر على الفريقين اللذان ضمنا الصعود لنهائيات الكاميرون حيث يحتل نسور قرطاج قمة المجموعة بعد أربع جولات برصيد 12 نقطة بعد تحقيق الفوز فى جميع مبارياته بينما يحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد 9 نقاط بينما يتذيل منتخبي ايسواتيني والنيجر المجموعة برصيد نقطة واحدة لكل فريق .

مصر - تونس .. مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف مباشر اليوم 16-11-2018 في تصفيات امم افريقيا 2019

موعد البث المباشر لمباراة مصر وتونس اليوم الجمعة.

تذيع البوابة نيوز البث المباشر لمباراة مصر وتونس اليوم الجمعة فى الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة بالإضافة لإذاعة القناة تلفزيونيا على قناة بي إن سبورت فضائيا والمالكة لحقوق البث .

مصر - تونس .. مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف مباشر اليوم 16-11-2018 في تصفيات امم افريقيا 2019

وشهدت الإستعدادات لمباراة مصر وتونس حالة من الجدل الإعلامي والجماهيري بخصوص تصرفات بعض لاعبي المنتخب حيث أثارت صورة اللاعب العالمي ونجم منتخب مصر وفريق ليفربول وهو يرتدي تيشيرت يحمل شعار إحدى المجلات الإباحية العالمية حالة من الغضب لجمهور السوشيال ميديا قبل أن توضح الصحف الإنجليزية أن الصورة التى نشرها صلاح على حساباته فى مواقع التواصل الإجتماعى كانت لتيشيرت مصمم من قبل أحد مصممي الأزياء العالميين الذي يقود حملة لمحاربة إنتشار المجلة الإباحية وصمم التيشيرت الذي يحمل لوجو المجلة وإلى جواره شعار الموت لتوعية الشباب بأضرار المجلة وإستخدمت الحملة شهرة صلاح لتوعية الشباب بخطورة تلك النوعية من المجلات .

كذلك شهدت أجواء ما قبل مباراة مصر وتونس إعتزال لاعب النادي الأهلي وليد سليمان اللعب دوليا إحتجاجا على عدم إختياراة بمعسكر مباراة مصر وتونس خاصة بعد تألق نجم الأهلي فى المباريات الإفريقية لفريقه .

تشكيل مباراة مصر وتونس اليوم .

مصر - تونس .. مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف مباشر اليوم 16-11-2018 في تصفيات امم افريقيا 2019

إستقر المدير الفني للمنتخب المصري خافيير أجيري على تشكيل مباراة اليوم ضد المنتخب التونسي وجاء كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – باهر المحمدي – أحمد المحمدي.

خط الوسط المدافع: طارق حامد – محمد النني.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح – عمرو وردة – محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: مروان محسن.

شاهد البث المباشر لمباراة منتخب مصر وتونس اليوم الجمعة 16-11-2018.