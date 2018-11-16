كورة اون لاين لايف HD | مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر | يلا شوت | كورة لايف | بث الاسطورة | كورة ستار

مشاهدة مباراة مصر وتونس في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات المنتخبين.

مباراة مصر وتونس يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول فيه ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة.









أعلن الجهاز الفني للمنتخب التونسي، تشكيلة نسور قرطاج والتي ستخوض مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 في الكاميرون.

وستقام المباراة عند تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وقد ضمن الشقيقين التأهل إلى الكان الإفريقي.

وجاء التشكيل كالآتي:

فاروق بن مصطفى، ياسين مرياح، ديلان محمود برون، رامي البدوي، أسامة الحدادي، الياس السخيري، فرجاني ساسي، أيمن بن محمد، نعم السليتي، سيف الدين الخاوي، وهبي الخزري.