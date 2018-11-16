الاتحاد الأوروبي والناتو يجريان تدريبات ضخمة

أفاد مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) سيجريان تدريبات منسقة لمواجهة "التهديدات الهجينة".

وقال المصدر للصحفيين: "سيجري الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مرحلة نشطة من التدريبات المنسقة المتوازية، تبدأ في 19 نوفمبر، بهدف زيادة قدرة رد فعل الاتحاد الأوروبي ضد التهديدات الهجينة ذات الأبعاد الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تحسين التعاون مع حلف الناتو".





أكد نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، أمس الخميس، أن بلاده والاتحاد الأوروبي بحاجة لاستراتيجية تعاون "قادرة على الحياة"، مقترحا إجراء مراجعة شاملة للعلاقات بين موسكو وبروكسل.





وقال غروشكو في كلمة له خلال مؤتمر "روسيا والاتحاد الأوروبي في السياسة العالمية: نحو نظام عالمي مستقر وعادل": "كلما طال الركود في علاقاتنا، كلما زادت صعوبة العودة إلى طريق التعاون، من أجل التقدم إلى الأمام بدلا من التراجع إلى الخلف، روسيا والاتحاد الأوروبي بحاجة استراتيجية تعاون قادرة على الحياة، تأخذ في الحسبان مسؤوليتنا عن مستقبل بيتنا الأوروبي المشترك".