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يلا شوت.. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر yalla shoot

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:10 م
يلا شوت.. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر yalla shoot
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محمد الشيخ
 

تحظى مباراة مصر وتونس (المتأهلين سلفا عن المجموعة العاشرة الى نهائيات كأس الامم الأفريقية بالكاميرون) اليوم الجمعة على استاد برج العرب بأهمية قصوى سيما لمنتخب الفراعنة الساعي لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدف دون رد بينما يامل منتخب "نسور قرطاج" صاحب الصدارة (12 نقطة) الى الفوز او التعادل للبقاء في القمة.


يستضيف المنتخب المصري نظيره التونسي مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

 شاهد مجانًا| مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم الجمعة 16-11-2018 | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار (مباشر)

                                   

المنتخب ضمن مع تونس التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية على التوالي بعد أربع جولات من التصفيات، عقب الخسارة من تونس وفوزه على النيجر وإيسواتيني (مرتين).

 شاهد مجانًا| مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم الجمعة 16-11-2018 | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار (مباشر)


وينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً، بإدارة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، الذي سبق له إدارة مباراة مصر وأوغندا بالإسكندرية في الجولة الرابعة لتصفيات مونديال روسيا.

 

وتُنقل المباراة عبر قناة "beIN SPORTS HD 8" الناقل الحصري لتصفيات أمم إفريقيا، ويتولى التعليق عليها أحمد الطيب عبر القناة الصوتية الأولى، ورؤوف خليف عبر الثانية.

 شاهد مجانًا| مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم الجمعة 16-11-2018 | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار (مباشر)


وتحتل مصر حاليًا وصافة المجموعة برصيد تسع نقاط بعد أربع جولات حققت خلالهم الفوز ثلاث مرات، فيما يتربع المنتخب التونسي على الصدارة بالعلامة الكاملة بتحقيق أربعة انتصارات.

 شاهد مجانًا| مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم الجمعة 16-11-2018 | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار (مباشر)


ويسعى رجال المكسيكي خافيير أجيري للثأر من تونس، بعد الخسارة في الجولة الأولى بهدف نظيف سجله طه ياسين الخنيسي على الملعب الأوليمبي برادس يوم 12 يونيو العام الماضي.

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