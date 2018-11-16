شاهد.. تحضيرات أول معرض دولى للدفاع الثلاثي بمصر (فيديو)

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنظم القوات المسلحة المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX- 2018"" فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية والذى يعد أول معرض دولى للدفاع الثلاثي الخدمات يقام بجمهورية مصر العربية.





يشارك فى فعاليات المعرض أكثر من (316) شركة عارضة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية والمصنعين والموردين الدوليين لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية من أكثر من (41) دولة ، كما يضم المعرض أجنحة دولية لـ(19) دولة من كافة أنحاء العالم ، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد عن 10 آلاف زائر من كبار الشخصيات العسكرية والمصنعين والمهتمين بمجال التسلح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال .



