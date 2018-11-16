Africa.. كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وتونس الآن (مجانا) يلا شوت مباراة مصر وتونس تصفيات افريقيا كورة اون لاين لايف

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شهدت مدرجات ملعب برج العرب عزوف جماهيرى قبل وقت قليل من انطلاق مباراة مصر وتونس المقرر لها السادسة مساءا ضمن الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2019 .









وأعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الذي سيبدأ به مباراة تونس على النحو التالى:-

محمد الشناوي - احمد المحمدي واحمد حجازي وباهر المحمدي وايمن اشرف - محمد النني وطارق حامد - محمود تريزيجيه وعمرو وردة ومحمد صلاح - مروان محسن.

بينما على مقاعد البدلاء: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد وعمرو طارق وسام مرسي وعلي غزال ومحمد محمود وطاهر محمد واحمد ايمن منصور وصلاح محسن واسلام جابر ومحمد حمدي .

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