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Africa.. كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وتونس الآن (مجانا) يلا شوت مباراة مصر وتونس تصفيات افريقيا كورة اون لاين لايف

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:05 م
Africa.. كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وتونس الآن (مجانا) يلا شوت مباراة مصر وتونس تصفيات افريقيا كورة اون لاين لايف
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عيد طارق
 
Africa.. كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وتونس الآن (مجانا) يلا شوت مباراة مصر وتونس تصفيات افريقيا كورة اون لاين لايف
شهدت مدرجات ملعب برج العرب عزوف جماهيرى قبل وقت قليل من انطلاق مباراة مصر وتونس المقرر لها السادسة مساءا ضمن الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2019 .


وأعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الذي سيبدأ به مباراة تونس على النحو التالى:-
محمد الشناوي - احمد المحمدي واحمد حجازي وباهر المحمدي وايمن اشرف - محمد النني وطارق حامد - محمود تريزيجيه وعمرو وردة ومحمد صلاح - مروان محسن.
 
بينما على مقاعد البدلاء:  محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد وعمرو طارق وسام مرسي وعلي غزال ومحمد محمود وطاهر محمد واحمد ايمن منصور وصلاح محسن واسلام جابر ومحمد حمدي .
Africa.. كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وتونس الآن (مجانا) يلا شوت مباراة مصر وتونس تصفيات افريقيا كورة اون لاين لايف


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