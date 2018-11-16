مجانا اليوم.. مشاهدة مباراة مصر وتونس (محمد صلاح) بث مباشر | شاهد مباراة Egypt وTunisia HD اليوم | بث مباشر
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:07 معمرو عادل
مجانا اليوم.. مشاهدة مباراة مصر وتونس (محمد صلاح) بث مباشر | شاهد مباراة Egypt وTunisia HD اليوم | بث مباشرمجانا اليوم.. مشاهدة مباراة مصر وتونس (محمد صلاح) بث مباشر | شاهد مباراة Egypt وTunisia HD اليوم | بث مباشر
شهدت مدرجات ملعب برج العرب عزوف جماهيرى قبل وقت قليل من انطلاق مباراة مصر وتونس المقرر لها السادسة مساءا ضمن الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2019 .
شهدت مدرجات ملعب برج العرب عزوف جماهيرى قبل وقت قليل من انطلاق مباراة مصر وتونس المقرر لها السادسة مساءا ضمن الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2019 .
وأعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الذي سيبدأ به مباراة تونس على النحو التالى:-
محمد الشناوي - احمد المحمدي واحمد حجازي وباهر المحمدي وايمن اشرف - محمد النني وطارق حامد - محمود تريزيجيه وعمرو وردة ومحمد صلاح - مروان محسن.
بينما على مقاعد البدلاء: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد وعمرو طارق وسام مرسي وعلي غزال ومحمد محمود وطاهر محمد واحمد ايمن منصور وصلاح محسن واسلام جابر ومحمد حمدي .
مجانا اليوم.. مشاهدة مباراة مصر وتونس (محمد صلاح) بث مباشر | شاهد مباراة Egypt وTunisia HD اليوم | بث مباشر
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