مجانا اليوم.. مشاهدة مباراة مصر وتونس (محمد صلاح) بث مباشر | شاهد مباراة Egypt وTunisia HD اليوم | بث مباشر

شهدت مدرجات ملعب برج العرب عزوف جماهيرى قبل وقت قليل من انطلاق مباراة مصر وتونس المقرر لها السادسة مساءا ضمن الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2019 .

مجانا اليوم.. مشاهدة مباراة مصر وتونس (محمد صلاح) بث مباشر | شاهد مباراة Egypt وTunisia HD اليوم | بث مباشر

وأعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الذي سيبدأ به مباراة تونس على النحو التالى:-

محمد الشناوي - احمد المحمدي واحمد حجازي وباهر المحمدي وايمن اشرف - محمد النني وطارق حامد - محمود تريزيجيه وعمرو وردة ومحمد صلاح - مروان محسن.

بينما على مقاعد البدلاء: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد وعمرو طارق وسام مرسي وعلي غزال ومحمد محمود وطاهر محمد واحمد ايمن منصور وصلاح محسن واسلام جابر ومحمد حمدي .

مجانا اليوم.. مشاهدة مباراة مصر وتونس (محمد صلاح) بث مباشر | شاهد مباراة Egypt وTunisia HD اليوم | بث مباشر

