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مجانا اليوم.. مشاهدة مباراة مصر وتونس (محمد صلاح) بث مباشر | شاهد مباراة Egypt وTunisia HD اليوم | بث مباشر

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:07 م
مجانا اليوم.. مشاهدة مباراة مصر وتونس (محمد صلاح) بث مباشر | شاهد مباراة Egypt وTunisia HD اليوم | بث مباشر
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عمرو عادل
 
مجانا اليوم.. مشاهدة مباراة مصر وتونس (محمد صلاح) بث مباشر | شاهد مباراة Egypt وTunisia HD اليوم | بث مباشر
شهدت مدرجات ملعب برج العرب عزوف جماهيرى قبل وقت قليل من انطلاق مباراة مصر وتونس المقرر لها السادسة مساءا ضمن الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2019 .
مجانا اليوم.. مشاهدة مباراة مصر وتونس (محمد صلاح) بث مباشر | شاهد مباراة Egypt وTunisia HD اليوم | بث مباشر
وأعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني التشكيل الذي سيبدأ به مباراة تونس على النحو التالى:-
محمد الشناوي - احمد المحمدي واحمد حجازي وباهر المحمدي وايمن اشرف - محمد النني وطارق حامد - محمود تريزيجيه وعمرو وردة ومحمد صلاح - مروان محسن.
 
بينما على مقاعد البدلاء:  محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد وعمرو طارق وسام مرسي وعلي غزال ومحمد محمود وطاهر محمد واحمد ايمن منصور وصلاح محسن واسلام جابر ومحمد حمدي .
مجانا اليوم.. مشاهدة مباراة مصر وتونس (محمد صلاح) بث مباشر | شاهد مباراة Egypt وTunisia HD اليوم | بث مباشر

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