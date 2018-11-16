فوز وميت خلف وقويسنا في دوري القسم الرابع





حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي قويسنا فوزا سهلا على نظيره فريق بركة السبع بأربعة أهداف دون مقابل اليوم الجمعه بالأسبوع الخامس لمنافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الرابع.





وأحرز رباعية قويسنا حسين إبراهيم في الدقيقة 2 وأحمد عبد العال في الدقيقة 44 من الشوط الأول، ثم أضاف محمد قورة، وفخري صبري الهدفين الثالث والرابع خلال الشوط الثاني.





الفوز رفع رصيد قويسنا إلى 12 نقطة ليقفز إلى المركز الثاني، بينما توقف رصيد بركة السبع عند نقطتين بالمركز السادس.





وأدار اللقاء الحكم سيد منير وعاونه عبد العظيم ومحمد عبد العزيز، وراقب المباراة مجدي الكوانيني.





وفاز ميت خلف على فريق شبرابخوم 2-0 في مباراة أقيم منها 9 دقائق فقط خلال الشوط الأول، بعدما بدأ الفريق الضيف المباراة بسبعة لاعبين ثم أصيب أحد لاعبيه ليغادر شبرابخوم الملعب لعدم إكمال العدد القانوني.





وسجل هدفي الفوز لميت خلف محمود مرسي، في الدقيقو 2 وهشام عطوه بالدقيقة 9.





وأدار اللقاء الحكم أيمن منصور، وعاونه أحمد نبيل، وعبد الله بدر، وراقب المباراة إبراهيم الشهدي.





الفوز رفع رصيد ميت خلف إلى 15 نقطة ليحافظ على الصدارة، بينما ظل رصيد شبرابخوم نقطتين بالمركز السابع.





ومن المقرر أن تختتم تلك الجولة السبت عندما يلتقي اتحاد بركة السبع مع مركز شباب قويسنا، في ملعب شبرابخوم، ويلعب وطني السبع مع كفر الشيخ ابراهيم في ملعب ميت خلف.





ترتيب المجموعة الأولى





1- ميت خلف 15 نقطة

2- قويسنا 12 نقطة

3- الشيخ ابراهيم 10 نقاط

4- م ش قويسنا 6 نقاط

5- وطني السبع نقطتين

6- بركة السبع نقطتين

7- شبرابخوم نقطتين

8- اتحاد السبع نقطة وحيدة



