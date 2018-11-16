الآن.. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر | شاهد مباراة مصر اليوم HD | بث مباشر مصر وتونس تصفيات الأمم الأفريقية لايف

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أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمباراة تونس اليوم الجمعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.





ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، مباراة مصر وتونس بالجولة الخامسة من التصفيات في تمام الساعة السادسة مساءً.





ويلعب عمرو وردة أساسيا بدلا من علي غزال، ليشارك في الخط الأمامي مع محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، خلف المهاجم مروان محسن.





وجاء التشكيل كالتالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أحمد المحمدي، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أيمن أشرف.





الوسط: طارق حامد، محمد النني.





وسط هجومي: محمد صلاح، عمرو وردة، محمود حسن "تريزيجيه".





وفي الهجوم: مروان محسن.





ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد وعمرو طارق ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعلي غزال وسام مرسي ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وإسلام جابر وصلاح محسن.





وسبق لمنتخبي مصر وتونس التأهل بشكل رسمي لـ"كان 2019" دون النظر للنتائج المقبلة، لكن منتخب مصر يتطلع لاقتناص الصدارة.