في الجمعة السوداء.. أبرز المواقع والتطبيقات الإلكترونية لعروض البلاك فرايدي

تسعى شريحة كبرى من محبي التسوق عبر الإنترنت إلى استغلال يوم الجمعة السوداء، في شراء عدة منتجات بأسعار رخيصة وخصومات ضخمة قد تصل إلى 95%.

لذا نقدم لكم دليل طلب عروض البلاك فرايدي إلى المنزل ونجيب عن السؤال الشهير كيف أستفيد من البلاك فرايدي، وطرق الشحن والتوصيل الخاص بالمنتجات، والتطبيقات الإلكترونية، خلال السطور التالية.

ويتوافد آلاف المواطنين فجراً، أمام محلات البلاك فرايدي 2018 من أجل لحاق الخصومات الكبرى، وعن سبب تسيمة الجمعة السوداء بهذا الاسم فإنه يتمثل في كساد بضائع الولايات المتحدة الأمريكية وتعرضها لضربة اقتصادية كبرى منذ قرنين من الزمن، إلى أن قررت أمريكا وضع تخفيضات بلاك فرايدي امازون وإيباي وسوق دوت كوم وجوميا وعلي بابا لتشجيع حركة الشراء مرة أخرى، وبالفعل نجحت نجاحًا ساحقًا إلى أن انتقلت هذه العروض إلى الوطن العربي أكمله ولكن تحت مسمى الجمعة البيضاء بدلا من Black Friday بسبب خصوصية هذا اليوم.

خصومات الوايت فرايدي

بلاك فرايدي امازون، تسعى شركة أمازون black Friday amazon إلى تقديم تخفيضات تصل إلى نسبة تتراوح بين 90% إلى 80% لجذب العملاء من مختلف بلدان العالم، وهي أقوى شركة رائدة في التجارة الإلكترنية التي تقدم منتجات مميزة حقًا.

جوميا

ومن جانبه، تشهد عروض جوميا للملابس والموبايلات والأجهزة الكهربية اليوم خصومات غير مسبوقة على كافة السلع والمنتجات بكافة أنواعها، حيث أن مميزات هذا المتجر متعددة، أبرزها أن السلع أصلية، واستمرار عروض جوميا بلاك فرايدي لمدة شهر كامل من منتصف نوفمبر حتى ديسبمر على عكس بقية المتاجر الإلكترونية، بالإضافة إلى قلة تكلفة الشحن والتوصيل داخل مصر والوطن العربي على عكس المتاجر الأجنبية، ولتلك الأسباب تعد عروض jumia السعودية ومصر من أقوى وأبرز العروض على الإطلاق.

التطبيقات الأبرز

وهناك الكثير من المتاجر الإلكترونية التي لا تقدم ميزة تتبع الشحنات بعد التسوق، لذلك أنت في حاجة إلى وسيلة يمكنك من خلالها تتبع شحناتك.

العديد من تطبيقات الإنترنت تقدم ميزة تتبع الشحنات لمستخدمي هواتف "أندرويد" أو"آيفون"، كما توفر أيضًا للمستخدم إمكانية تتبع الشحنات من المتاجر المختلفة من مكان واحد.

تطبيق Deliveries

يتيح إمكانية تتبع جميع الطرود الخاصة بك بسهولة شديدة، كل ما عليك هو إدخال رقم تتبع الشحنة وستتم تعبئة معلومات الطلب تلقائيًا، لتظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بها.

يدعم التطبيق العديد من شركات الشحن حول العالم، ولن تحتاج إلى فتح التطبيق كلما تريد معرفة تفاصيل حول الشحنة، بل سيقوم التطبيق بإرسال إشعار لك عند حدوث أي تغيير في مسار الشحنة.

يتيح التطبيق العديد من المزايا لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد منها إمكانية مزامنة بيانات الشحنة الخاصة بك على جميع أجهزتك، كما يوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية تتبع موقع الشحنة على خرائط جوجل.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي "أندرويد"، ويتوفر التطبيق لمستخدمي نظام "آي أو إس" على "آي تونز" بسعر 4.99 دولار.

تطبيق 17TRACK

يمكنك استخدامه إذا أردت تتبع طلبات الشراء من الصين أو البلدان التي يكون فيها الشحن إلى أمريكا الشمالية، وكذلك للدول المختلفة، حيث يدعم التطبيق أكثر من 220 شركة شحن حول العالم مثل DHL ، UPS FedEx، كما أنه يوفر للمستخدم خدماته مجانًا وبدون إعلانات.

ويتيح لك التطبيق إمكانية تتبع شركات متعددة وأرقام شحنات لا حصر لها، إلى جانب إرسال إشعار لك عند تغير حالة الشحنات الخاصة به، ويساعدك التطبيق في نسخ ومشاركة روابط التتبع والمعلومات بسهولة تامة، وكذلك المزامنة عبر الأجهزة.

كما يدعم التطبيق ميزة المسح الضوئي لباركود الشحنات إلى جانب دعم العديد من اللغات المختلفة. ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي "أندرويد" من خلال متجر "جوجل بلاي" و لمستخدمي "آي أو إس" من خلال "آي تونز".

تطبيق Slice: Package Tracker

يعتبر مساعدك الشخصي في عملية التسوق الإلكتروني حيث يساعدك على توفير المال والجهد.ولا يطلب منك التطبيق إدخال رقم تتبع الشحنة بل يطلب منك إدخال حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، ومن خلاله يبحث عن جميع مشترياتك، ويوضح لك المبلغ الذي أنفقته وحفظته في فئات مختلفة، إلى جانب إرسال تنبيهات حول العروض وانخفاض أسعار المنتجات المختلفة، كما يدعم التطبيق ميزة المسح الضوئي لباركود الشحنات.

يقوم التطبيق بحفظ الإيصالات الإلكترونية الخاصة بك لتتمكن من الوصول إليها في حالة إرجاع الشحنة، لذا ستظل الإيصالات في أمان داخل التطبيق، حتى وإن قمت بحذفها من البريد الإلكتروني عن طريق الخطأ. ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي "أندرويد" من خلال متجر "جوجل بلاي" و لمستخدمي "آي أو إس" من خلال "آي تونز".

تطبيق AfterShip Package Tracker

يدعم أكثر من 370 شركة شحن حول العالم بما في ذلك شركة DHL وشركة FedEX وغيرها الكثير. ويتيح لك هذا التطبيق إمكانية تتبع عدد غير محدود من الشحنات، ويدعم ميزة مزامنة البيانات حتى يمكنك تتبع الطرود الخاصة بك عبر جميع أجهزتك، وعندما تقوم بنسخ ولصق رقم التتبع يقوم AfterShip بالبحث التلقائي عن شحنتك وتوفير كافة البيانات التي تحتاج إليها.

كما يدعم التطبيق ميزة الإشعارات التي تزودك بمعلومات تفصيلية عن حالة الشحنة الخاصة بك، مع توفير إمكانية تخصيص تلك الإشعارات، ويوفر التطبيق تبويب جديد يظهر عندما يكون لدى الشحنات الخاصة بك أي تحديثات، كما يدعم التطبيق ميزة المسح الضوئي لباركود الشحنات، إلى جانب إمكانية مشاركة روابط تتبع الشحنة مع أصدقائك بسهولة. ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي "أندرويد" من خلال متجر "جوجل بلاي" و لمستخدمي "آي أو إس" من خلال "آي تونز".