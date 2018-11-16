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التحالف العربي: إصدار ١٥٧ أمراً لتأمين تحرك المنظمات الإنسانية داخل اليمن

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:05 م
التحالف العربي: إصدار ١٥٧ أمراً لتأمين تحرك المنظمات الإنسانية داخل اليمن
مركز الملك سلمان
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وكالات
 

              

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، استمرار تقديم التسهيلات والتصاريح لتحرك المنظمات الأممية والإغاثية داخل اليمن، وقال إنه تم إصدار ٢٤ تصريحاً للصليب الأحمر و٥ لأطباء بلا حدود و٣ لمركز الملك سلمان.

 

وتابع "التحالف"، أنه تم إصدار ١٥٧ أمراً لتأمين تصاريح تحرك المنظمات الإنسانية والإغاثية خلال الـ٧٢ ساعة الماضية داخل اليمن، وقال إن ميليشيا الحوثي تنتهك القانون الدولي وتتعمد إعاقة عمل المنظمات الإغاثية.

المزيد عن: مركز الملك سلمان للاغاثة تقديم تسهيلات اليمن الحوثيين التحالف العربي
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