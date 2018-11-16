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عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وتونس اليوم الجمعة في تصفيات إفريقيا

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:03 م
عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وتونس اليوم الجمعة في تصفيات إفريقيا
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عيد طارق
 

يستضيف المنتخب المصري نظيره التونسي في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في موقعة كروية عربية خالصة، على استاد برج العرب في المبارة التي تقامى بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا 2019.


 

وكان منتخبي مصر وتونس قد ضمنا التأهل لنهائيات أمم إفريقيا بعدما حجزا المركزين الأول والثاني للمجموعة العاشرة.

 


 

ومن المقرر أن تذاع مباراة المنتخب الوطني المصري ضد نظيره المنتخب التونسي، على قناة beIN SPORTS HD 8 المشفرة، بصوت المعلقين أحمد الطيب ورؤوف خليف.


 

3قنوات مفتوحة تنقل اللقاء:

 

ومن المقرر أن تذاع المباراة على القنوات المفتوحة، عبر القناة الثانية وقناة النيل عبر تردد القنوات الأرضية، بالإضافة إلى قناة أرينا سبورت التي تنقل على القمر الصناعي يوتيل سات، معدل الترميز 30000، وتردداتها هي: 11512 ،11595 ،11678.


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