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الداخلية تناشد المواطنين بالإبلاغ عن فتاة مختفية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:03 م
الداخلية تناشد المواطنين بالإبلاغ عن فتاة مختفية
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مروى الجلاصي
 
ناشدت وزارة الداخلية، عبر بيان لها، قبل قليل، المواطنين، بخصوص إختفاء فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، غادرت منزل عائلتها منذ 13 نوفمبر الجاري.

وقالت الوزارة في نص البيان: "طفلة غادرت منزل عائلتها إلى وجهة غير معلومة منذ يوم 13 نوفمبر 2018 تدعى "فرح بنت زهير بوراوي"، تونسية مولودة في 22 نوفمبر 2003، تلميذة قاطنة 21 شارع الحبيب بورقيبة سيدي داود تونس".

وأضاف البيان، الرّجاء من كُل من لديه أية معلومات بخصوصها الاتصال، أو يتقدّم مُباشرةً إلى مقرّ الإدارة الفرعيّة للوقاية الاجتماعيّة بإدارة الشرطة العدلية بشارع 9 أفريل القصبة تونس العاصمة.
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