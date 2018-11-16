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نقيب العلميين: نحتاج لتمويل مالي كبير لوجود دين يقدر بحوالي 17 مليون جنيه

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:02 م
نقيب العلميين: نحتاج لتمويل مالي كبير لوجود دين يقدر بحوالي 17 مليون جنيه
الدكتور السيد عبدالستار المليجي - نقيب العلميين
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آيات عامر
 
قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، إن أهم المشكلات التي تواجه النقابة احتياجها إلى تمويل مالي كبير لوجود ديون تقدر بحوالي 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى العجز بصندوق النقابة حيث لا يغطي احتياجات صندوق المعاشات ويدفعنا ذلك للاقتراض من صناديق أخرى وهذا يسمي "دين داخلي".

وأضاف "المليجي" في تصريحات لـ"الفجر" أنه نواجه أيضا أزمة في تشغيل العلميين لعدم صدور قانون مزاولة المهنة حتى الآن، مهيبا بالبرلمان سرعة إصدار القانون الموجود بين أدراج البرلمان، لأن إصداره يترتب عليه الحفاظ على دوائر عمل العلميين وكذلك منع غير العلميين في تولي المهام التي تحتاج لعملي.
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