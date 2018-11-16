نقيب العلميين: نحتاج لتمويل مالي كبير لوجود دين يقدر بحوالي 17 مليون جنيه

قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، إن أهم المشكلات التي تواجه النقابة احتياجها إلى تمويل مالي كبير لوجود ديون تقدر بحوالي 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى العجز بصندوق النقابة حيث لا يغطي احتياجات صندوق المعاشات ويدفعنا ذلك للاقتراض من صناديق أخرى وهذا يسمي "دين داخلي".



