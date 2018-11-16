وينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً، بإدارة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، الذي سبق له إدارة مباراة مصر وأوغندا بالإسكندرية في الجولة الرابعة لتصفيات مونديال روسيا.



لينك كورة ستار بث مباشر مباراة مصر وتونس اليوم الجمعة 16/11/2018 في تصفيات أمم أفريقيا | مشاهدة مباراة مصر وتونس جودة HD





في اتفاق متبادل، قام اتحاد الكرة بمحادثة شركة فالكون لتأمين مباراة منتخب مصر ضد منتخب تونس المقرر لها الجمعة المقبل فى استاد برج العرب بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.





لينك كورة ستار بث مباشر مباراة مصر وتونس اليوم الجمعة 16/11/2018 في تصفيات أمم أفريقيا | مشاهدة مباراة مصر وتونس جودة HD





وقال شريف خالد، المدير التنفيذى لشركة فالكون، إنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية على أن تتولى الشركة عملية التأمين والتفتيش داخل الملعب، فيما تقوم الجهات الأمنية بالتأمين من الخارج.





لينك كورة ستار بث مباشر مباراة مصر وتونس اليوم الجمعة 16/11/2018 في تصفيات أمم أفريقيا | مشاهدة مباراة مصر وتونس جودة HD

وتابع أنه لن يتم السماح للجماهير باصطحاب أى مواد صلبة أو شماريخ، مؤكدا أن التفتيش سيتم للرجال والسيدات.





لينك كورة ستار بث مباشر مباراة مصر وتونس اليوم الجمعة 16/11/2018 في تصفيات أمم أفريقيا | مشاهدة مباراة مصر وتونس جودة HD















