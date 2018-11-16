كورة لايف live kora .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر" EGYPT vs Tunisia " بث مباشر الآن تصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا

وتُنقل المباراة عبر قناة "beIN SPORTS HD 8" الناقل الحصري لتصفيات أمم إفريقيا، ويتولى التعليق عليها أحمد الطيب عبر القناة الصوتية الأولى، ورؤوف خليف عبر الثانية.

خطفت مباراة مصر وتونس غداً بتصفيات أمم أفريقيا 2019 الأنظار من عدة أحداث كروية مصرية وعربية، رغم أن المنتخبين يخوضان هذه المباراة "تحصيل حاصل" بعدما ضمن كلاهما التأهل لأمم أفريقيا المقبلة، ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات الخاصة بالمباراة:





س:ماذا عن موعد وملعب مباراة مصر وتونس؟

ج: ستقام مباراة مصر وتونس فى السادسة مساء غد، الجمعة، باستاد برج العرب.





س: ماذا عن عدد الجمهور فى مباراة الغد؟

ج: سيحضر المباراة ما يقرب 50 ألف مُشجع فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2019 التى ستنطلق يونيو المقبل.





س: ماذا عن موقف مصر وتونس فى تصفيات 2019؟

ج: المنتخبان تأهلاً لأمم أفريقيا 2019 رسمياً لكن المباراة ستحسم بشكل كبير صدارة المجموعة العاشرة، بعد أن تأكدا من بلوغهما البطولة المقبلة بعد الإطاحة بمنتخبى الكونغو وأى سواتينى.





ويتصدر المنتخب التونسى المجموعة برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز فى جميع مبارياته، بينما يحل الفراعنة بالمرتبة الثانية برصيد 9 نقاط جمعها من الخسارة بالجولة الأولى أمام تونس والفوز على الكونغو وأى سواتينى ذهابا وايابا.





س: ماذا عن أبرز غيابات منتخب مصر فى لقاء تونس؟

ج:. يعانى المنتخب من عدة إصابات ضربت صفوف الفريق قبل المواجهة على رأسها ثنائى الأهلى محمد هاني وعمرو السولية لاعبا الأهلى، بالإضافة إلى أحمد حسن كوكا الذى غاب عن المعسكر الحالى نتيجة تعرضه للإصابة فى المعسكر الماضى ما جعل المدرب يمنحه الفرصة لاستعادة لياقته مع أولمبياكوس اليونانى، بالإضافة إلى عدم اكتمال جاهزية محمد الننى لاعب أرسنال نتيجة عودته قبل أيام قليلة للتدريبات بعد غيابه عن تدريبات فريقه الإنجليزى لأكثر من أسبوعين بسبب إصابة فى الفخذ، وواصلت الإصابات ضربها لصفوف المنتخب بعد خروج المدافع محمود حمدى الونش لاعب الزمالك من حساباته نتيجة تعرضه للإصابة فى التدريب الثانى للفريق بمعسكره ببرج العرب بعدما اشتكى من الآم العضلة الضامة.





مباراة مصر وتونس16-11-2018 مباراة مصر وتونس 2018 مباراة مصر وتونس القادمة الساعة كام مباراة مصر وتونس الودية مباراة مصر وتونس اليوم مباراة مصر وتونس يوتيوب





مباراة مصر وتونس يوتيوب مباشر مباراة مصر وتونس يلا شوت اليوم مباراة مصر وتونس كورة ستار مباشر ملخص مباراة مصر وتونس يوتيوب يوتيوب مباراة مصر وتونس يوتيوب مباراة مصر وتونس اليوم يوتيوب مباراة مصر وتونس بث مباشر نتيجة مباراة مصر وتونس متى مباراة مصر وتونس نتيجة مباراة مصر وتونس نتيجة مباراة مصر وتونس اليوم حتى الان مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة لها مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة مباراة مصر والترجي التونسي مباراة مصر وتونس يلا شوت موعد مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة لها مباراة مصر وتونس هدف هدف مباراة مصر وتونس امس هدف مباراة مصر وتونس اليوم هل مباراة مصر وتونس مذاعة هل ستذاع مباراة مصر وتونس اليوم





مشاهدة هدف مباراة مصر وتونس هل ستذاع مباراة مصر وتونس من هو معلق مباراة مصر وتونس ما هى نتيجة مباراة مصر وتونس الان ما هو موعد مباراة مصر وتونس اليوم هدف مباراة مصر وتونس مباراة تونس ومصر مباراة مصر وتونس نقل مباشر مباراة مصر وتونس على نايل سات نتيجه مباراة مصر وتونس مباشر نتيجة مباراة مصر وتونس اليوم يوتيوب مباراة مصر وتونس مباشر يلا شوت مباراة مصر وتونس مباشر يوتيوب مباراة مصر وتونس مذاعة على مباراة مصر وتونس مباشر كول كورة مباراة مصر وتونس ملخص





موعد مباراة مصر وتونس مشاهدة مباراة مصر وتونس مباشر مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اون لاين ملخص مباراة مصر وتونس مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم موعد مباراة مصر وتونس القادمة مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر موعد مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة مباراة مصر وتونس لايف مباراة مصر وتونس لحظة بلحظة مباراة مصر وتونس مباشر مباراة مصر وتونس اون لاين بث مباشر مباراة مصر وتونس كاملة مباراة مصر وتونس كوره اون لاين مباراة مصر وتونس كول كورة مباراة مصر وتونس كورة ستار





مباراة مصر وتونس قناة بى ان سبورت مباراة مصر وتونس قنوات مباراة مصر وتونس اليوم على قناة بث مباشر مباراة مصر وتونس قناة بين سبورت مباراة مصر وتونس بث مباشر على قناة بى ان سبورت قنوات اذاعة مباراة مصر وتونس قنوات تذيع مباراة مصر وتونس





قنوات نقل مباراة مصر وتونس اليوم مباراة مصر وتونس اليوم 16-11-2018 مباراة مصر وتونس على بين سبورت مباراة مصر وتونس على قناه مباراة مصر وتونس على النايل سات





مباراة مصر وتونس على اليوتيوب مباراة مصر وتونس على قناة ايه مباراة مصر وتونس تذاع على مشاهدة مباراة مصر وتونس على موقع كول كورة ملخص مباراة مصر وتونس الشوط الثاني ملخص مباراة منتخب مصر وتونس فيديو ملخص مباراة مصر وتونس





مباراة مصر وتونس شاهد نت شاهد مباراة مصر وتونس بث مباشر شاهد مباراة مصر وتونس اليوم اون لاين موعد مباراة مصر وتونس يلا شوت مباراة مصر وتونس استاد القاهرة





مباراة مصر وتونس بن سبورت مباراة مصر وتونس اون سبورت مباراة مصر وتونس نايل سات مباراة مصر وتونس بين سبورت 1 مباراة مصر وتونس بي ان سبورت مباراة مصر وتونس يلا شوت ستورز مباراة مصر وتونس على اون سبورت مباراة مصر وتونس رابط مباشر مباراة مصر وتونس رابط مباراة مصر وتونس تعليق رؤوف خليف رابط مباراة مصر وتونس اليوم بث مباشر رابط مشاهدة مباراة مصر وتونس مشاهدة مباراة مصر وتونس مباشر الان مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر بدون تق طيع مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر يلا كورة مشاهدة مباراة مصر وتونس يوتيوب مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر كول كورة متابعة مباراة مصر وتونس دقيقة بدقيقة توقيت مباراة مصر وتونس توقيت مباراة مصر وتونس القادمة توقيت مباراة مصر وتونس غدا توقيت مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة توقيت مباراة تونس ومصر توقيت مباراة تونس ومصر غدا نتيجة مباراة مصر وتونس حتى الان حكم مباراة مصر وتونس ث مباشر مباراة مصر وتونس بث مباراة مصر وتونس





بث مباراة مصر وتونس يوتيوب بث مباراة مصر وتونس بث مباراة مصر وتونس يلا شوت





بث مباراة مصر وتونس اون لاين بث مباشر مباراة مصر وتونس بث مباشر مباراة مصر وتونس بى ان سبورت بث مباشر مباراة مصر وتونس اليوم بدون تقطيع بث مباشر مباراة مصر وتونس بدون تقطيع بث مباشر مباراة مصر وتونس على قناة بى ان سبورت