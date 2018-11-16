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رابط يوتيوب سريع HD | مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 | بث مباشر مباراة مصر وتونس HD | كورة ستار HD

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:48 م
رابط يوتيوب سريع HD | مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 | بث مباشر مباراة مصر وتونس HD | كورة ستار HD
مصر وتونس
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عيد طارق
 
رابط يوتيوب سريع HD | مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 | بث مباشر مباراة مصر وتونس HD | كورة ستار HD

قال المفوض التجارى بتونس - الدكتور علاء الدين حسين الوزير، إنه يتوقع ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وتونس لـ 600 مليون دولار خلال عام 2019 بدلا من 350 مليون دولار حاليا، مشيرا إلى أن 50% من حجم الصادرات المصرية إلى تونس بترولية، والباقى خضروات مجمدة فى حين أن الصادرات التونسية للسوق المصرى معظمها كيماويات للزراعة.

 رابط يوتيوب سريع HD | مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 | بث مباشر مباراة مصر وتونس HD | كورة ستار HD

 

وأرجع الوزير المفوض بتونس فى تصريحات لـ"اليوم السابع" انخفاض التبادل التجارى بين البلدين إلى عدم تفعيل العديد من الاتفاقيات بين البلدين لتنشيط وزيادة حجم التبادل التجارى، ويرى حسين أن زيادة الصادرات يتطلب زيارات مكثفة من رجال الأعمال المصريين بتونس وزيادة المعارض.

 رابط يوتيوب سريع HD | مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 | بث مباشر مباراة مصر وتونس HD | كورة ستار HD


وكشف انعقاد اللجنة العليا بين البلدين فى ديسمبر القادم بهدف مناقشة العوائق التى تعرقل زيادة حجم الصادرات.

رابط يوتيوب سريع HD | مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 | بث مباشر مباراة مصر وتونس HD | كورة ستار HD


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