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كيف تستفيد من Black Friday بشكل مثالي؟

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:31 م
كيف تستفيد من Black Friday بشكل مثالي؟
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أحمد هيكل
 

بالتزامن مع بدء، مهرجان التسوق، black friday  "الجمعة السوداء"، تقوم العديد من الأسواق العالمية بعروض تخفيضات هائلة على منتجاتها، ولذلك تقدم "الفجر" نصائح تساعدك على إتمام عملية الشراء بشكل ناجح وسريع.

 

* الدخول على الموقع قبل إطلاق الحملة للتأكد من أسعار المنتجات قبل إطلاق الحملة، ومقارنتها بالأسعار في المواقع الأخرى.

 

* تحديد قائمة المنتجات التي يستهدفها العميل حتى يتمكن من إتمام عملية الشراء سريعا مع بداية الحملة بدلا من إضاعة الوقت أثناء الحملة في البحث عن المنتجات ثم القيام بشرائها.

                

*بعض المواقع مثل "جوميا"، تتيح قائمة التمني، لتساعد المستهلك على إنشاء قائمة على حسابه على موقع جوميا بالمنتجات التي يرغب في شرائها بحيث يدخل على هذه القائمة مباشرة بعد بدء الحملة ليتمم عملية الشراء.

 

* الدخول على الموقع قبل موعد بدء الحملة بشكل كاف.  

 

* تصفح الصفحة الرئيسية للعروض والتى يتم تغييرها بشكل أسبوعي طوال فترة الحملة وهي عادة ما تكون عروضًا مميزة لأنها عروض تدعمها جوميا بتخفيضات إضافية وشحن مجاني للمنتجات.
المزيد عن: منتجات شراء جوميا الجمعة السوداء أسواق black friday
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