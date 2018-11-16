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رابط كورة ستار HD| مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم | بث مباشر مباراة مصر ضد تونس في تصفيات أفريقيا لينك HD | لينك الاسطورة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:24 م
رابط كورة ستار HD| مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم | بث مباشر مباراة مصر ضد تونس في تصفيات أفريقيا لينك HD | لينك الاسطورة
مصر وتونس
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عيد طارق
 
رابط كورة ستار HD| مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم | بث مباشر مباراة مصر ضد تونس في تصفيات أفريقيا لينك HD | لينك الاسطورة

في مباراة مصر وتونس اليوم، سيرتدي المنتخب الوطني القميص الأحمر و الشورت الأبيض و الجورب الأسود " علم مصر "، وذلك بعد نتائج الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و تونس المقرر لها السادسة مساء غداً الجمعه على

رابط كورة ستار HD| مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم | بث مباشر مباراة مصر ضد تونس في تصفيات أفريقيا لينك HD | لينك الاسطورة

ويستضيف منتخب مصر فى السادسة مساء اليوم منتخب تونس فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

رابط كورة ستار HD| مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم | بث مباشر مباراة مصر ضد تونس في تصفيات أفريقيا لينك HD | لينك الاسطورة

وضمن منتخبي مصر و تونس  التأهل رسمياً للكان حيث يتصدر تونس المركز الأول برصيد 12 نقطة ثم مصر ثانياً برصيد 9 نقاط.

رابط كورة ستار HD| مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم | بث مباشر مباراة مصر ضد تونس في تصفيات أفريقيا لينك HD | لينك الاسطورة


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