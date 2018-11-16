بين ماتش مباراة Egypt وTunisia اليوم (مباشر) | كورة ستار شاهد مباراة مصر وتونس bein match| مشاهدة مباراة مصر اليوم

يلتقي مساء اليوم منتخبي مصر وتونس في مباريات الجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في الكاميرون.





ومن المقرر أن يعتمد مراد العقبي على خطة 4-3-3 في مواجهة مصر، وأكد في تصريحات له أنه سيحافظ على التشكيل في ظل بعض الغيابات.

بين ماتش مباراة Egypt وTunisia اليوم (مباشر) | كورة ستار شاهد مباراة مصر وتونس bein match| مشاهدة مباراة مصر اليوم



ومن المنتظر أن يعود فرجاني ساسي لتشكيل نسور قرطاج حيث قال العقبي : اللاعب يمر بفترة طيبة مع الزمالك، ولذلك تمت دعوته وسيكون عنصرًا مهمًا في تشكيلتنا أمام مصر.





ونستعرض لكم فيما يلي التشكيل المتوقع لمنتخب تونس أمام مصر :





حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى.





خط الدفاع : حمدي النقاز - أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان براون.





خط الوسط : أيمن بن محمد - إلياس السخيري - فرجاني ساسي.





خط الهجوم : نعيم السليتي - فخر الدين بن يوسف - وهبي الخزري.





يذكر أن منتخب تونس يحتل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما مصر في المركز الثاني بـ9 نقاط، وصعد المنتخبان رسميًا إلى بطولة أمم إفريقيا 2019.

بين ماتش مباراة Egypt وTunisia اليوم (مباشر) | كورة ستار شاهد مباراة مصر وتونس bein match| مشاهدة مباراة مصر اليوم



استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، بشكل كبير على تشكيل الفراعنة لمباراة تونس اليوم بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.





ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، مباراة مصر وتونس بالجولة الخامسة من التصفيات.





وسبق لمنتخبي مصر وتونس التأهل بشكل رسمي لـ"كان 2019" دون النظر للنتائج المقبلة، لكن منتخب مصر يتطلع لاقتناص الصدارة.





ووفقا لمراسل "الفجر" فإن أجيري استقر على التشكيل التالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – باهر المحمدي – أحمد المحمدي.





خط الوسط المدافع: طارق حامد – محمد النني.





خط الوسط الهجومي: محمد صلاح – عمرو وردة – محمود حسن "تريزيجيه".





خط الهجوم: مروان محسن.





ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً، بإدارة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.