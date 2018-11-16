قيادي سابق بالداخلية: "طز في الإخوان.. ومصر قامت على رجليها"

وأشار خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه توجه لزيارته ثاني يوم الإصابة واعتبر نفسه شاهد على غدر جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن النعماني فور عودته من رحلة العلاج قبل تراب بلده، معقبًا: "الإخوان يروا أن الوطن حفنة من التراب، وطز في مصر.. لا طز فيهم هما، ومصر قامت على رجليها من تاني".





ولفت إلى أن إطلاق اسم الشهيد ساطع النعماني على ميدان النهضة يؤكد اهتمام الدولة بشهداء ومصابي العمليات الإرهابية.



قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الشهيد العقيد ساطع النعماني من أفضل رجال قوات الشرطة، وخلال أحداث بين السرابات خرج بنفسه لتهدئة الوضع ولعلمه بقدر محبته بين الناس.