ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

قيادي سابق بالداخلية: "طز في الإخوان.. ومصر قامت على رجليها"

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:26 م
قيادي سابق بالداخلية: طز في الإخوان.. ومصر قامت على رجليها
اللواء محمد نور الدين
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الشهيد العقيد ساطع النعماني من أفضل رجال قوات الشرطة، وخلال أحداث بين السرابات خرج بنفسه لتهدئة الوضع ولعلمه بقدر محبته بين الناس.

وأشار خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه توجه لزيارته ثاني يوم الإصابة واعتبر نفسه شاهد على غدر جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن النعماني فور عودته من رحلة العلاج قبل تراب بلده، معقبًا: "الإخوان يروا أن الوطن حفنة من التراب، وطز في مصر.. لا طز فيهم هما، ومصر قامت على رجليها من تاني".

ولفت إلى أن إطلاق اسم الشهيد ساطع النعماني على ميدان النهضة يؤكد اهتمام الدولة بشهداء ومصابي العمليات الإرهابية.
المزيد عن: ميدان النهضه ساطع النعماني العقيد ساطع النعماني الشهيد ساطع النعماني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
21:45
-
فرنسا
سلوفاكيا
-
x
21:45
-
أوكرانيا
ويلز
-
x
21:45
-
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
-
x
16:25
-
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
-
x
16:30
-
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
-
x
17:00
-
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
-
x
15:00
-
بوروندي
مصر
-
x
18:00
-
تونس
المغرب
-
x
21:00
-
الكاميرون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 3:40:02 PM