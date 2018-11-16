شاهد (محمد صلاح) الآن | بث مباشر مباراة مصر وتونس في تصفيات أمم أفريقيا HD | رابط يلا شوت | مشاهدة مباراة مصر وتونس HD

قامت وزارة الداخلية بإصدار بيانًا هامًا بشأن مبارة مصر وتونس المقاة في استاد "برج العرب" بالإسكندرية حيث كشفت الوزارة من خلاله عن خطة تأمين مباراة مصر وتونس المنتظرة مساء غدا الجمعة في تصفيات أمم إفريقيا.





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ويستضيف منتخب مصر نظيره تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 في الكاميرون بملعب برج العرب.





وجاء بيان وزارة الداخلية كالآتي:





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"فى إطار حرص وزارة الداخلية على إنتظام سير المنظومة الرياضية وتقديم كافة أوجه التعاون لتأمين اللقاءات الرياضية لخروجها بالشكل اللائق وتنفيذا لتوجيهات السيد الفاضل / محمود توفيق – وزير الداخلية فى هذا الشأن وفى ضوء الاستعداد لإقامة مباراة كرة القدم بين منتخب مصر ومنتخب تونس _الجمعة 16/11/2018_ باستاد برج العرب حيث قام السيد اللواء / محمد الشريف - مساعد الوزير مدير أمن الأسكندرية بعقد أجتماع أمني موسع وذلك بحضور ممثلي المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات مديرية الأمن والأجهزة الأمنية وممثلي اتحاد الكرة المصرى وشركة فالكون والجهات المعاونة من محافظة الإسكندرية وذلك استعدادا لتأمين المبارة".





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"حيث تم وضع الخطة الأمنية من خلال عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الإستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالأشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد و منع أى شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة كما كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد و منع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الإستاد عدا حاملي التذاكر".





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"بالأضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للأستاد من الداخل ومحيطه الخارجي".





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"كما أشتملت الخطة وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للإستاد ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات".





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"ذلك بالأضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائي بالأشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن مع التشديد على ألا يسمح بالدخول أي شخص لحضور المباراة غير حاملي الدعوات والتذاكر المصرح لهم بالدخول وفقا للكشوف الواردة من اتحاد الكره المصري".





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"كما تم التنسيق مع إدارة الإستاد على تجهيز المحيط الخارجي للاستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة ".





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"كما أكد سيادته على تواجده وكافة المستويات الإشرافية والقيادية ميدانيا لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المبارة بكل دقة ".





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