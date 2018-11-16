وزير الزراعة يخصص ٢٩٠٠ مترمربع لزيادة إنتاجية الأراضي بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على قيام شركة بترول بلاعيم بإنشاء غرفة تحكم بلوف رقم ٦ على مساحة ٢٩١٢ مترمربع، بحوض المنشية وحوض النخيل بناحية العنانية وذلك تنفيذا لخطة الدولة في رفع معدلات الإنتاج.



وأضحت المحافظ، أن مشروع إنشاء خط الغاز نورس الجميل من المشروعات القومية التي تهدف لرفع عجلة التنمية وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.



وأكملت في تصريحات لها، أن هناك خطة زمنية لإنجاز المشروع.