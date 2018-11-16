يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة مصر وتونس مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 8 HD | Bein match بين ماتش

هطلت الأمطار أول أمس الأربعاء بشدة في مدينة الإسكندرية، وذلك قبل استضافة ملعب استاد الجيش ببرج العرب لمباراة مصر وتونس.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة مصر وتونس مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 8 HD | Bein match بين ماتش

منتخب مصر الأول يستضيف نظيره التونسي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بتصفيات كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩ بالكاميرون.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة مصر وتونس مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 8 HD | Bein match بين ماتش

وشهدت تدريبات الفراعنة أول أمس أجواءً صعبة بسبب هطول الأمطار بشدة، والتي عادت أمس الخميس، لتثير الشكوك حول إمكانية استقبال الملعب للمواجهة، ومدى تجهيزه.





وقال إيهاب لهيطة في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" إن أرضية الملعب جيدة وجاهزة لاستقبال اللقاء.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة مصر وتونس مباشر (On live) عبر بي ان سبورت 8 HD | Bein match بين ماتش

وتابع مدير المنتخب الوطني، أن هطول الأمطار لم يؤثر على أرضية الملعب، وشرح بأن "الحُفرات" التي تظهر في أرضيته ليست نتيجة للأمطار، بل إنها قديمة ولا تؤثر على تحرك الكرة وأداء اللاعبين.





وأكد لهيطة أن الملعب استضاف تدريب مصر وتونس أمس بدون أي مشكلة، خاصة أن التدريبات الأخيرة عقب المباراة لا تعتمد على تدريبات الكرة، وهو ما لا يرهق أرضية الملعب.