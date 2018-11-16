يقود النجم المصري محمد صلاح المنتخب الوطني أمام نظيره تونس، مساء الجمعة، باستاد "برج العرب" بالإسكندرية في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.





رابط YouTube live لمشاهدة مباراة مصر وتونس جودة عالية HD | رابط كورة ستار بث مباشر مباراة مصر وتونس في تصفيات أفريقيا HD





وضمن المنتخبان التأهل رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا ولكن هناك مواجهة قوية تنتظرها الجماهير في موقعة برج العرب.





رابط YouTube live لمشاهدة مباراة مصر وتونس جودة عالية HD | رابط كورة ستار بث مباشر مباراة مصر وتونس في تصفيات أفريقيا HD





موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.





رابط YouTube live لمشاهدة مباراة مصر وتونس جودة عالية HD | رابط كورة ستار بث مباشر مباراة مصر وتونس في تصفيات أفريقيا HD





وتذاع المباراة عبر التلفزيون المصري بالقناتين الثانية والنيل للرياضة البث الأرضي بجانب بي إن سبورتس 8 بصوت المعلقين المصري أحمد الطيب والتونسي رؤوف بن خليف.





رابط YouTube live لمشاهدة مباراة مصر وتونس جودة عالية HD | رابط كورة ستار بث مباشر مباراة مصر وتونس في تصفيات أفريقيا HD









صراع الصدارة

يتصدر منتخب تونس المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وعلامة كاملة وخلفه منتخب مصر برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة تكبدها في ملعب رادس أمام نسور قرطاج بهدف نظيف.





رابط YouTube live لمشاهدة مباراة مصر وتونس جودة عالية HD | رابط كورة ستار بث مباشر مباراة مصر وتونس في تصفيات أفريقيا HD





ويحتاج منتخب مصر لحسم الصدارة من خلال الفوز بفارق هدفين على تونس نظرًا للاعتماد على قاعدة المواجهات المباشرة كما أن الفراعنة يبحثون عن الثأر في مباراة برج العرب بعد الهزيمة في رادس.





رابط YouTube live لمشاهدة مباراة مصر وتونس جودة عالية HD | رابط كورة ستار بث مباشر مباراة مصر وتونس في تصفيات أفريقيا HD





موقعة الأهلي والترجي

تلقى مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بظلالها على أجواء لقاء مصر وتونس.





رابط YouTube live لمشاهدة مباراة مصر وتونس جودة عالية HD | رابط كورة ستار بث مباشر مباراة مصر وتونس في تصفيات أفريقيا HD





وخسر الأهلي المصري لقب دوري أبطال إفريقيا منذ أيام بعد الفوز في برج العرب بنتيجة 3-1 والخسارة في رادس بنتيجة 3-0.





ويضم منتخب مصر بين صفوفه 4 لاعبين من الأهلي هم محمد الشناوي حارس المرمى وأيمن أشرف وصلاح محسن ومروان محسن بعد استبعاد الثنائي المصاب عمرو السولية ومحمد هاني.





رابط YouTube live لمشاهدة مباراة مصر وتونس جودة عالية HD | رابط كورة ستار بث مباشر مباراة مصر وتونس في تصفيات أفريقيا HD





ويضم منتخب تونس الحارس المعز بن شريفية وأيمن بن محمد وغيلان الشعلالي وطه ياسين الخنيسي في القائمة المستدعاة للمباراة.

اختبار حقيقي لأجيري





رابط YouTube live لمشاهدة مباراة مصر وتونس جودة عالية HD | رابط كورة ستار بث مباشر مباراة مصر وتونس في تصفيات أفريقيا HD





تعد هذه المباراة أول اختبار حقيقي للمدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر خاصة أنه واجه إي سواتيني مرتين والنيجر وحقق انتصارات عريضة.





رابط YouTube live لمشاهدة مباراة مصر وتونس جودة عالية HD | رابط كورة ستار بث مباشر مباراة مصر وتونس في تصفيات أفريقيا HD





ويسعى أجيري للتأكيد على أن منتخب مصر يعيش انطلاقة حقيقية معه من خلال الفوز على تونس، ويعتمد المدرب المكسيكي على نفس تشكيلته وأسلوبه بطريقة لعب 4-3-3 بوجود الحارس محمد الشناوي أو محمود جنش وفي خط الدفاع أحمد حجازي وباهر المحمدي وأحمد المحمدي القائد وأيمن أشرف.





رابط YouTube live لمشاهدة مباراة مصر وتونس جودة عالية HD | رابط كورة ستار بث مباشر مباراة مصر وتونس في تصفيات أفريقيا HD





وفي خط الوسط يعتمد أجيري على طارق حامد ومحمد النني وعمرو وردة وأمامهم في الهجوم الثلاثي محمد صلاح ومحمود حسن “تريزيجيه” ومروان محسن أو ربما يكون لحسين الشحات دورًا في البداية على حساب مروان على أن يلعب صلاح رأس حربة صريح.





رابط YouTube live لمشاهدة مباراة مصر وتونس جودة عالية HD | رابط كورة ستار بث مباشر مباراة مصر وتونس في تصفيات أفريقيا HD





وقال طه إسماعيل المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، لإرم نيوز إن المباراة ليست تحصيل حاصل كما يتصور البعض بعد التأهل ولكنها فرصة لاختبار اللاعبين وطريقة اللعب في مواجهة حافلة بالندية.





رابط YouTube live لمشاهدة مباراة مصر وتونس جودة عالية HD | رابط كورة ستار بث مباشر مباراة مصر وتونس في تصفيات أفريقيا HD





وأضاف: “الفوز مهم في حسابات الصدارة وتصنيف الاتحاد الدولي فيفا”.





عهد جديد في تونس

يبدأ المنتخب التونسي عهدًا جديدًا بعد إقالة المدرب فوزي البنزرتي رغم التأهل والاستعانة بالمدرب المؤقت مراد العقبي لإدارة المباراة أمام مصر.





رابط YouTube live لمشاهدة مباراة مصر وتونس جودة عالية HD | رابط كورة ستار بث مباشر مباراة مصر وتونس في تصفيات أفريقيا HD





ويسعى منتخب تونس لتأكيد تفوقه على الفراعنة من خلال تشكيلة تضم الحارس فاروق بن مصطفى وأمامه الرباعي ياسين مرياح وديلان براون وحمدي النقاز وأيمن بن محمد للدفاع وإلياس السخيري وفرجاني ساسي ونعيم السليتي وأيمن بن محمد “غيلان الشعلالي” للوسط وفخر الدين بن يوسف ووهبي الخزري للهجوم.



