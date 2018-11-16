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بدء الندوة السنوية "الشباب والإيمان" بالكنيسة الكاثوليكية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:18 م
بدء الندوة السنوية الشباب والإيمان بالكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية
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حازم رفعت
 
 بدأت الندوة السنوية أولى أيامها، أمس الخميس، بدير العذراء سيدة البشارة للأقباط الكاثوليك.

وجاء ذلك بالتنسيق مع الكلية الإكليريكية تحت عنوان (الشباب والإيمان وتمييز الدعوة) ولم تقتصر الندوة على الإكليريكيين فقط ولكن ضمت العديد من الرهبانيات ومنها (راهبات الراعي الصالح، راهبات سان شارل بورميه، راهبات يسوع ومريم القبطيات، راهبات قلب يسوع المصريات وغيرها من الرهبانيات).

كما حضر الندوة العديد من الشباب العلماني من القاهرة والإسكندرية، أما مووعات الندوة فتتمحور حول النقاش في نتائج وتوصيات سينودس الشباب وما ترجوه الكنيسة من الشباب وما يرجوه الشباب من الكنيسة، وأيضا الشباب ووضوح الهدف والحاجة إلى القدوة والشباب والتكنولوجيا واستخدام الحرية وغيرها من الموضوعات.

وفي لفتة لطيفة قام المشاركين بالندوة والمنظمين بالاحتفال بالرسامة الأسقفية لغبطة البطريرك إبراهيم إسحق وتقديم التهاني له، وسيتم اختتام الندوة في ظهر يوم الأحد ١٨ من الشهر الجاري.

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