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غدا.. "مدبولي" نائبًا عن السيسي في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:17 م
غدا.. مدبولي نائبًا عن السيسي في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
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يحي حلمي
 
يغادر القاهرة في ساعة متأخرة، من مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي.

ويعقد المؤتمر، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، يومي 17 و18 نوفمبر 2018.

ومن المقرر مشاركة وزير الخارجية سامح شكري، والسفير المصرى بإثيوبيا، في الوفد الرسمي المصري بالاجتماعات.

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