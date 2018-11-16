يلا شوت HD| مشاهدة مباراة مصر (Egypt) وتونس بث مباشر اليوم 16-11-2018 تصفيات أمم أفريقيا 2019 - شاهد Momo (بث مباشر)

أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن حضوره لمباراة مصر وتونس المقرر إقامتها اليوم الجمعة ، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة فى المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة الى بطولة أمم أفريقيا 2019.





بطاقة مباراة مصر وتونس مصر Vs تونس. البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 (الأسبوع 5). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 8 . الملعب : ستاد برج العرب . المعلقين : رؤوف خليف + أحمد الطيب .

موعد مباراة مصر وتونس اليوم:- 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 6:00 مساءاً بتوقيت مصر . 6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 6:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 6:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 6:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 7:00 مساءاً بتوقيت العراق . 6:00 مساءاً بتوقيت السودان . 7:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 5:00 مساءاً بتوقيت تونس . 5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 5:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 7:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 7:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 7:00 مساءاً بتوقيت قطر. 4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

وكان أشرف صبحى قد عقد اجتماعا مع هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، فى مقر وزارة الشباب والرياضة، وناقش خلالها الطرفان آخر استعدادات اتحاد الكرة لاستقبال البعثة التونسية فى الإسكندرية والجماهير التى ستحضر اللقاء المرتقب بين منتخبى البلدين، كما أكد على الترتيبات الآمنة لخروج المباراة التى ستقام يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب ضمن تصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون بالشكل الذى يليق بمصر والمصريين.

يلا شوت HD| مشاهدة مباراة مصر (Egypt) وتونس بث مباشر اليوم 16-11-2018 تصفيات أمم أفريقيا 2019 - شاهد Momo (بث مباشر)



يذكر أن أشرف صبحى أجرى اتصالاً هاتفياً بالسفير التونسى بالقاهرة نجيب المنيف للاطمئنان على موعد وصول بعثة المنتخب التونسى إلى القاهرة لملاقاة المنتخب المصرى فى التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية.



