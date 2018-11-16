بث مباشر مباراة مصر وتونس | مشاهدة مباراة مصر وتونس | رابط كورة ستار | لينك يلا شوت الجديد | رابط الاسطورة | كول كورة HD

أشار عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة " وجيه أحمد" ، إلى أنه اتفق مع لجنة الحكام بـ"الكاف" بتغيير الحكم الجزائري مصطفى غوربال، الذى كان مكلفاً بإدارة مباراة المنتخب الوطنى أمام نظيره التونسى، خاصة أن هناك جدلا كبيرا أثير حول حكم جزائرى كان يدير لقاء الأهلى والترجى، لذا فالأفضل هو تغيير الحكم.





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وأضاف وجيه أنه التغيير مطلوب لأن الحكم الجزائرى سيكون تحت ضغط مستمر، وفى حال احتساب خطأ أو عدم احتساب خطأ سيكون له رد فعل وإثارة للجدل، لذا فإن الأمر يحتاج للتغيير منعا لإثارة أى بلبلة حول هذه المباراة.





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وأكد عضو لجنة الحكام أن اختيار الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز قرارا جيد للغاية لأنه من الحكام المميزين على مستوى القارة، وهذا لا يقلل من قيمة الحكم الجزائرى غوربال لأنه من أفضل الحكام أيضا.





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وعن ايقاف مهدى عبيد حكم لقاء الأهلى والترجى ببرج العرب قال وجيه أحمد إنه لا يرغب فى التعليق على هذا الأمر ولكنه يعتقد أنه ليس هناك أى قرارات ضد الحكم، لأن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لم تجتمع، حتى الآن، لاتخاذ أى قرارات ضد أى حكم، وهى المنوط بها معاقبة أعضاء منظومة التحكيم.



