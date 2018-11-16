ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

يلا شووت .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:12 م
يلا شووت .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
مصر وتونس
طباعة
عمرو عادل
 
يلا شووت .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
يلقي المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، محاضرة بالفيديو على لاعبي الفراعنة في الثالثة والنصف عصر اليوم.
يلا شووت .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
ويراجع أجيري مع اللاعبين خلال المحاضرة أدوار كل عنصر منهم داخل الملعب بجانب استعراض أبرز نقاط القوة والضعف في منتخب تونس.
يلا شووت .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
ويلتقي منتخب مصر مع تونس في السادسة مساء على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.
يلا شووت .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر,مشاهدة مباراة مصر اليوم بث مباشر,مباراة مصر وتونس بث مباشر,مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر بدون تقطيع,مباراة مصر وتونس بث مباشر يلا شوت,مصر وتونس مباشر,مباراة مصر وتونس اليوم مباشر,مباراة مصر وتونس بث مباشر مجانا,بث مباشر مصر وتونس اليوم 16-11-2018,مشاهدة دوري امم افريقيا,مشاهدة مباراة مصر وتونس يلا شوت,مشاهدة مباراة مصر وتونس كورة لايف,مشاهدة مباراة مصر وتونس كورة ستار,مشاهدة مباراة مصر وتونس كورة اون لاين,مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم,مشاهدة مباراة مصر وتونس,مشاهدة مباراة مصر اليوم,مشاهدة مصر ضد تونس,مباراة مصر وتونس مباشر,مباراة مصر في دوري امم افريقيا,مباشر ماتش مصر وتونس,ماتش مصر كول كورة,لايف بث مباشر  أوروبا,بث مباشر مباراة مصر وتونس يوتيوب,بث مباشر مباراة مصر وتونس كورة ستار,بث مباشر مباراة مصر وتونس يلا شوت,مباراة مصر وتونس,مباراة مصر وتونس بث مباشر مجانا,مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر,مباراة مصر وتونس بث مباشر يلا شوت,مباراة مصر وتونس اليوم مباشر,مباراة مصر وتونس بث مباشر اون لاين بدون تقطيع,بث مباشر لمباراة مصر وتونس hd,موعد مباراة مصر وتونس اليوم بث مباشر,مصر وتونس مباشر,مشاهدة مباراة مصر اليوم,بث مباشر مباراة مصر اليوم,مشاهدة مباراة مصر اليوم,بث مباشر مباراة مصر hd,
المزيد عن: موعد مباراة مصر وتونس اليوم بث مباشر مصر وتونس مباشر مصر وتونس اليوم مشاهدة مصر مباشر مشاهدة مصر ضد تونس مشاهدة مباراة مصر وتونس يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وتونس كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وتونس كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وتونس كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وتونس مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة مصر اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة مصر اليوم مشاهدة دوري امم افريقيا مباشر ماتش مصر وتونس مباراة مصر وتونس مباشر مباراة مصر وتونس بث مباشر يلا شوت مباراة مصر وتونس بث مباشر مجانا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
21:45
-
فرنسا
سلوفاكيا
-
x
21:45
-
أوكرانيا
ويلز
-
x
21:45
-
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
-
x
16:25
-
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
-
x
16:30
-
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
-
x
17:00
-
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
-
x
15:00
-
بوروندي
مصر
-
x
18:00
-
تونس
المغرب
-
x
21:00
-
الكاميرون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 3:40:02 PM