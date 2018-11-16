يلا شووت .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:12 معمرو عادل
يلا شووت .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
يلقي المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، محاضرة بالفيديو على لاعبي الفراعنة في الثالثة والنصف عصر اليوم.
يلا شووت .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
ويراجع أجيري مع اللاعبين خلال المحاضرة أدوار كل عنصر منهم داخل الملعب بجانب استعراض أبرز نقاط القوة والضعف في منتخب تونس.
يلا شووت .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
ويلتقي منتخب مصر مع تونس في السادسة مساء على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.
يلا شووت .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً
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