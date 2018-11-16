يلا شووت .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

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يلقي المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، محاضرة بالفيديو على لاعبي الفراعنة في الثالثة والنصف عصر اليوم.

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ويراجع أجيري مع اللاعبين خلال المحاضرة أدوار كل عنصر منهم داخل الملعب بجانب استعراض أبرز نقاط القوة والضعف في منتخب تونس.

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ويلتقي منتخب مصر مع تونس في السادسة مساء على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.

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