لينك – Mo Salah – مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة Egypt اليوم | Yalla Shoot

إليكم موعد مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم الجمعة 16-11-2018 في مباريات تصفيات كاس إفريقيا 2019، حيث موعد مشاهدة مباراة مصر اليوم ضد المنتخب التونسي ستجمع المنتخبين على أرضية ملعب ستاذ برج العرب، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة من دور المجموعات من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2019 بالكاميرون في الصيف القادم.

لينك – Mo Salah – مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة Egypt اليوم | Yalla Shoot

موعد مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم

جاء في جدول مباريات مصر في تصفيات كاس إفريقيا 2019، أن موعد مشاهدة مباراة المنتخب المصري والمنتخب التونسي القادمة في التصفيات سيكون اليوم الجمعة الموافق ل 16 نوفمبر 2018، وسيكون ميعاد انطلاقة مشاهدة مباراة مصر وتونس ابتداء من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش العالمي، والذي يصادف الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة الخامسة بعد العصر بتوقيت تونس، أما القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس مباشرة ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية.

لينك – Mo Salah – مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة Egypt اليوم | Yalla Shoot

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتونس مجانا اليوم أما بخصوص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتونس مجانا اليوم الجمعة 16-11-2018 ستكون هي قناة التليفزيون الأرضي وذلك في ظل منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حق بث اللقاء بشكل مجاني وذلك على أحد القنوات الأرضية فقط، وفي حالة تواجد جديد بخصوص القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وتونس مجانا سنقدمها لكم فتابعونا، ومن هنا ستجدون طريقة استقبال تردد قناة النيل الأرضية المفتوحة الناقلة للمباراة. لينك – Mo Salah – مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة Egypt اليوم | Yalla Shoot ترتيب مجوعة مصر وتونس وقبل موعد مشاهدة مباراة تونس ومصر اليوم الجمعة في الجولة الخامسة يتواجد منتخب الفراعنة في المركز الثاني من المجموعة برصيد تسعة نقاط، وذلك بعد تحقيق نتيجة الفوز في ثلاثة مباريات والهزيمة في مواجهة، وفي المقابل يدخل منتخب نسور قرطاج موعد مباراة مصر القادمة وهو في المركز الأول من المجموعة برصيد 12 نقطة، وذلك بعد أن حققا الفوز في أربعة مباريات ولم ينهزم إلى حدود الآن في المجموعة، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين المنتخبين انتهت بفوز المنتخب التونسي بنتيجة هدف دون رد في المواجهة التي أجريت برادس. لينك – Mo Salah – مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة Egypt اليوم | Yalla Shoot

حكم مباراة مصر وتونس اليوم تما الإعلان عن اسم حكم مباراة مصر وتونس القادمة في مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية، وسيقود المباراة الحكم الدولي فيكتور كوميز من دولة جنوب إفريقيا، وهو حكم دولي منذ سنة 2011.

لينك – Mo Salah – مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة Egypt اليوم | Yalla Shoot

انطلق معسكر المنتخب التونسي في ظل الإستعداد لمباراة المنتخب المصري القادمة ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية 2019، وأجرى منتخب تونس الحصة التدربية الأحد لمدة 70 دقيقة وذلك من اجل إزالة الإرهاق عن بعض اللاعبين في انتظار التحاق جميع اللاعبين المتواجدين في قائمة مباراة مصر القادمة. لينك – Mo Salah – مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة Egypt اليوم | Yalla Shoot أسعار تذاكر مباراة مصر وتونس اليوم تما الإعلان عن سعر وأسعار تذاكر مباراة المنتخب المصري والمنتخب التونسي القادمة في الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2019 بالكاميرون، وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم سعر التذكرة الموحدة في مبلغ 60 جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الأولى 150 جنيه.