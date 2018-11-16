ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

خلال 24 ساعة.. تحرير 379 مخالفة مرورية بقطاع أكتوبر

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:11 م
خلال 24 ساعة.. تحرير 379 مخالفة مرورية بقطاع أكتوبر
كمين مروري
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم عن تحرير 379 مخالفة مرورية، ورفع 54 حالة إشغال طريق، وضبط تاجري مخدرات، 7 قطع أسلحة بيضاء، وتنفيذ 44 حكم قضائي، كما تم فحص شقة مفروشة وضبط 3 دراجات نارية.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
21:45
-
فرنسا
سلوفاكيا
-
x
21:45
-
أوكرانيا
ويلز
-
x
21:45
-
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
-
x
16:25
-
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
-
x
16:30
-
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
-
x
17:00
-
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
-
x
15:00
-
بوروندي
مصر
-
x
18:00
-
تونس
المغرب
-
x
21:00
-
الكاميرون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 3:40:02 PM