الفرق بين الـ "الجمعة البيضاء" في مصر و"السوداء" بالولايات المتحدة الأمريكية

تبدأ الجمعة البيضاء، كما يُطلق عليها في مصر والدول العربية، العربي هي اليوم الذي يأتي بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة وعادة ما يكون في نهاية شهر نوفمبر من كل عام.

وعادة ما تستمر عروض الخصومات والتخفيضات ليوم واحد فقط، لكن نتيجة للإقبال الشديد على شراء المنتجات خلال التخفيضات، تقوم بعض الماركات والمحلات بمد فترة العرض، لتستمر لأكثر من يوم لتصل إلى الشهر.

وتشمل التخفيضات على مستلزمات السيارات، أكسسوارات الرجال والنساء، اللاب توب، الأجهزة الإلكترونية، مستلزمات الأطفال، منتجات العناية بالبشرة والشعر، مستحضرات التجميل، الأثاث، وأدوات المطبخ.

وصلت الخصومات خلال الجمعة البيضاء في الأعوام الماضية في مصر، إلى 80% على جميع المنتجات مثل التليفزيونات والهواتف المحمولة واللاب توب.

الولايات المتحدة وأوروبا

ذكر موقع" theblackfriday" المختص بأحدث عروض الجمعة السوداء، أن أغلب المتاجر في الولايات المتحدة الأمريكية، تُقدم هذه الفترة عروضًا وخصومات كبيرة، حيث تفتح أبوابها مبكرًا لأوقات يمكن أن تصل إلى الساعة الرابعة صباحًا.

وتصل الخصومات والتخفيضات إلى 90% في معظم المتاجر، الهواتف النقالة، الأجهزة الكهربائية، السلع الغذائية وأدوات التجميل.

ومن أشهر المواقع الإلكترونية التي تقدم أفضل الخصومات في الولايات المتحدة الأمريكية، موقع أمازون، وسوق دوت كوم، وإيباي، حيث تتلقى المتاجر طلبات الشراء من جميع أنحاء العالم.