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اتحاد الكرة يشكر الاتحاد السعودي وتركي آل الشيخ بعد تأجيل السوبر

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:06 م
اتحاد الكرة يشكر الاتحاد السعودي وتركي آل الشيخ بعد تأجيل السوبر
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محمد الصو
 

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بتقدير بالغ البيان الصادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي يعكس مشاعر الأخوة الصادقة تجاه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري في أزمته الصحية .


والاتحاد المصري لكرة القدم ليؤكد أن هذه المشاعر الطيبة التي تلقاها من الأشقاء السعوديين بقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تعكس مدى قوة العلاقات بين الرياضيين في البلدين على الدوام وترسخ لتعاون كبير بين الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم ، وترسم ملامح المحبة الدائمة بين الشعبين الشقيقين.


كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أمله في أن تتهيأ الظروف لتقام مباراة السوبر المصري السعودي في وقت قريب بإذن الله.

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