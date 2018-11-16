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وزيرة البيئة: حصلنا على جائزة عالمية للحفاظ على الطيور المهاجرة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:04 م
وزيرة البيئة: حصلنا على جائزة عالمية للحفاظ على الطيور المهاجرة
وزيرة البيئة
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هدى عبدالرازق
 
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصرص حصلت على جائزة عالمية بالحفاظ على الطيور المهاجرة من أفريقيا وآسيا.

وأشارت "فؤاد"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، على هامش فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ، إلى أن توصيات مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ كان من أهمها ضرورة التوصل لمحدادات قابلة للقياس بشأن التنوع البيولوجي.

وأضافت أن جلسات المؤتمر ركزت على التنوع البيولوجي في البنية التحتية.
المزيد عن: وزيرة البيئة وزارة البيئة الطيور المهاجرة التنوع البيولوجي البيئة
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