كورة اون لاين HD | بث مباشر مباراة مصر وتونس | مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 | لينك kora online

ويسعى رجال المكسيكي خافيير أجيري للثأر من تونس، بعد الخسارة في الجولة الأولى بهدف نظيف سجله طه ياسين الخنيسي على الملعب الأوليمبي برادس يوم 12 يونيو العام الماضي.

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التقى منتخبي مصر وتونس من قبل في تصفيات افريقيا في 10 مباريات فازت مصر في مباراة وحيدة، بينما فازت تونس في 4 مواجهات، وتعادلا في 5 مباريات، بدون تقطيع مصر وتونس على بي ان سبورت الآن.