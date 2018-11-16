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كورة اون لاين HD | بث مباشر مباراة مصر وتونس | مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 | لينك kora online

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:59 م
كورة اون لاين HD | بث مباشر مباراة مصر وتونس | مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 | لينك kora online
مصر وتونس
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عيد طارق
 

ويسعى رجال المكسيكي خافيير أجيري للثأر من تونس، بعد الخسارة في الجولة الأولى بهدف نظيف سجله طه ياسين الخنيسي على الملعب الأوليمبي برادس يوم 12 يونيو العام الماضي.

كورة اون لاين HD | بث مباشر مباراة مصر وتونس | مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 | لينك kora online

التقى منتخبي مصر وتونس من قبل في تصفيات افريقيا في 10 مباريات فازت مصر في مباراة وحيدة، بينما فازت تونس في 4 مواجهات، وتعادلا في 5 مباريات، بدون تقطيع مصر وتونس على بي ان سبورت الآن.

كورة اون لاين HD | بث مباشر مباراة مصر وتونس | مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 | لينك kora online

وفي حضور 50 ألف مُشجع يتواجد النجم الدولي محمد صلاح على رأس قائمة الفراعنة لمباارة اليوم.
كورة اون لاين HD | بث مباشر مباراة مصر وتونس | مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 | لينك kora online

ويتصدر المنتخب التونسى المجموعة برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز فى جميع مبارياته، بينما يحل الفراعنة بالمرتبة الثانية برصيد 9 نقاط جمعها من الخسارة بالجولة الأولى أمام تونس والفوز على الكونغو وأى سواتينى ذهابا وايابا.
كورة اون لاين HD | بث مباشر مباراة مصر وتونس | مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 | لينك kora online

وتنقل المباراة عبر قناتي بي ان سبورت الرياضية اتش دي المشفرة، والثانية الأرضية .

كورة اون لاين HD | بث مباشر مباراة مصر وتونس | مشاهدة مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات أفريقيا 2019 | لينك kora online




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