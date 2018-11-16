كول كورة HD مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف HD بث مباشر الان| اهم مباريات تصفيات افريقيا اليوم مباشر| شاهد Egypt الآن

نرصد لحضراتكم أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتونس في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون، حيث يبحث عدد كبير من الجماهير عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر اليوم الجمعة في مباراة من العيار الثقيل، فبالرغم من تأهل المنتخبات رسمياً لأمم أفريقيا، إلا أن الفريقان سيتنافسان على صدارة ترتيب المجموعة العاشرة.

كول كورة HD مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف HD بث مباشر الان| اهم مباريات تصفيات افريقيا اليوم مباشر| شاهد Egypt الآن



نجح المنتخب التونسي في الفوز خلال جميع مباريات في التصفيات ليتصدر ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، بينما خسر المنتخب المصري في مباراة واحدة أمام المنتخب التونسي في الجولة الأولي من التصفيات، وفاز الفراعنة في المباريات الثلاث التالية ليحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

كول كورة HD مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف HD بث مباشر الان| اهم مباريات تصفيات افريقيا اليوم مباشر| شاهد Egypt الآن



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتونس

من المعروف أن مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية تمتلك حقوق نقل مباريات تصفيات أمم إفريقيا في الشرق الأوسط حصرياً عبر قنواتها، وقد أعلنت إدارة قنوات بي ان سبورت أن قناة بي ان سبورت HD 8 ستكون من أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس اليوم الجمعة بشكل حصري.

كول كورة HD مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف HD بث مباشر الان| اهم مباريات تصفيات افريقيا اليوم مباشر| شاهد Egypt الآن



وقد تم تحديد موعد مباراة مصر وتونس اليوم الجمعة الموافق 16-11-2018 في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي على ملعب برج العرب بالإسكندرية في حضور عدد كبير من الجماهير يصل إلي 50 ألف متفرج.





القنوات المجانية الناقلة لمباراة تونس اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر اليوم مجاناً

نظراً لإقامة مباراة مصر وتونس اليوم في الجولة الخامسة من التصفيات على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فإن المباراة ستنقل عبر القنوات الأرضية للدولة المضيفة للمباراة، حيث ستكون القناة الثانية الأرضية، وقناة النيل الأرضية من أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتونس مجاناً، حيث يتم استقبال القناة في مصر فقط عبر الأريال الأرضي.

كول كورة HD مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف HD بث مباشر الان| اهم مباريات تصفيات افريقيا اليوم مباشر| شاهد Egypt الآن



تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وتونس

نواصل متابعتنا لعرض أهم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتونس اليوم في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث أعلنت قناة أرينا سبورت عن نلقها لأحداث مباراة مصر وتونس مباشر عبر قنواتها على القمر الصناعي يوتيل سات، وفق الترددات التالية: 11512، 11595، 11678 بمعدل ترميز 30000.

كول كورة HD مشاهدة مباراة مصر وتونس لايف HD بث مباشر الان| اهم مباريات تصفيات افريقيا اليوم مباشر| شاهد Egypt الآن



تحديث: يزداد البحث خلال الساعات الحالية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتونس اليوم مجاناً، وذلك مع أقتراب موعد المباراة.





بطاقة مباراة مصر وتونس مصر Vs تونس. البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 (الأسبوع 5). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 8 . الملعب : ستاد برج العرب . المعلقين : رؤوف خليف + أحمد الطيب .

موعد مباراة مصر وتونس اليوم:- 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 6:00 مساءاً بتوقيت مصر . 6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 6:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 6:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 6:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 7:00 مساءاً بتوقيت العراق . 6:00 مساءاً بتوقيت السودان . 7:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 5:00 مساءاً بتوقيت تونس . 5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 5:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 7:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 7:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 7:00 مساءاً بتوقيت قطر. 4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





وسيحاول منتخب "الفراعنة" الثأر على أرضه بنتيجة أفضل من خسارته في تونس 0-1، وتحقيق فوز يضمن له صدارة المجموعة بفارق الموجهات المباشرة قبل مواجهة النيجر في نيامي.

من جانبه، سيسعى منتخب "نسور قرطاج" لتثبيت موقعه في صدارة المجموعة بتحقيق الفوز أو التعادل على الأقل، وضمان البقاء في صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية قبل إجراء قرعة البطولة.