بعد إعلان عدم رغبته في خوضها.. "الأدوات المنزلية" تطالب ابراهيم العربي"بالترشح لانتخابات الغرف





طالبت شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، رئيس الغرفة التجارية المهندس إبراهيم العربي بالترشح لفترة جديدة للانتهاء من الملفات التي بدأت فيها الغرفة وحققت فيها انجازات كبيرة.





وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن جموع التجار المنتسبين للشعبة تطالب المهندس ابراهيم العربي بالاستمرار في منصبه لانجاز وحل عدد من المشاكل التي تواجه التجار، وقطعت فيها الغرفة التجارية في عهد "العربي" إنجازًا كبيرا.







