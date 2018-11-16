ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد إعلان عدم رغبته في خوضها.. "الأدوات المنزلية" تطالب ابراهيم العربي"بالترشح لانتخابات الغرف

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:53 م
بعد إعلان عدم رغبته في خوضها.. الأدوات المنزلية تطالب ابراهيم العربيبالترشح لانتخابات الغرف
طباعة
حازم محمد
 

 طالبت شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، رئيس الغرفة التجارية المهندس إبراهيم العربي بالترشح لفترة جديدة للانتهاء من الملفات التي بدأت فيها الغرفة وحققت فيها انجازات كبيرة.

 وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن جموع التجار المنتسبين للشعبة تطالب المهندس ابراهيم العربي بالاستمرار في منصبه لانجاز وحل عدد من المشاكل التي تواجه التجار، وقطعت فيها الغرفة التجارية في عهد "العربي" إنجازًا كبيرا.


المزيد عن: الاقتصاد المصري اخبار مصر اليوم اخبار الاقتصاد المصري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
21:45
-
فرنسا
سلوفاكيا
-
x
21:45
-
أوكرانيا
ويلز
-
x
21:45
-
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
-
x
16:25
-
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
-
x
16:30
-
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
-
x
17:00
-
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
-
x
15:00
-
بوروندي
مصر
-
x
18:00
-
تونس
المغرب
-
x
21:00
-
الكاميرون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 2:10:04 PM