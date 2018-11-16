"نور النبي" احتفالية شعرية بقصر طاز الإثنين المقبل
الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:49 مسعد نبيل
بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، يقيم مركز ابداع قصر الأمير طاز" بحي الخليفة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الإثنين 19 نوفمبر، صالون مصر المبدعة والذي يقدم احتفالية شعرية غنائية بعنوان" نور النبي".
الصالون من تقديم الشاعر محمد احمد بهجت، وبمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنانة القديرة مديحة حمدي، وبمصاحبة فرقة الإنشاد الديني تدريب طه الإسكندراني والتي تضم 30 منشد ومنشدة من الشباب، اشراف الفنان محمود التهامي، ويقود الفرقة الموسيقية الفنان مصطفي النجدي.
تتضمن الأمسية قصائد للإمام البوصيرى، أمير الشعراء احمد شوقي، وابن الخياط، بالإضافة إلي قصائد ومدائح بالعامية لمحمد بهجت، كما تقدم مدرسة الانشاد الديني عشرة أغاني من أجمل المدائح النبوية التراثية والحديثة .