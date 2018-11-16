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تظاهرات في بغداد مطالبة بـ"إقالة" محافظ البنك المركزي

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:52 م
تظاهرات في بغداد مطالبة بـإقالة محافظ البنك المركزي
صورة تعبيرية
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وكالات
 

تظاهر مئات المدنيين في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، مطالبين بإقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق، إثر تلف 7 مليارات دينار عراقي كانت موجودة في البنك، بسبب "مياه الأمطار".

ورفع المتظاهرين شعارات تندد بوجود العلاق في منصب محافظ البنك المركزي وهتفوا ضده"، مبينا أن "شعارات أخرى تضمنت مطالبة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بمحاسبة العلاق وتقديمه للقضاء".

من جهته قال المتظاهر عمار البغدادي لـRT، "حولنا تظاهرتنا هذا اليوم من ساحة التحرير إلى أمام البنك المركزي من أجل الضغط على الحكومة والقضاء لمحاسبة علي العلاق وكل من تسبب بتلف أموال المواطنين".

وأضاف "ستتجدد تظاهراتنا أمام البنك المركزي ما لم تكن هناك محاسبة لمن يهدر أموال العراقيين".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الخميس، مباشرته بالتحقيق في غرق 7 مليارات دينار عراقي جراء انهمار الأمطار الغزيرة التي دخلت مياهها إلى البنك.

وكشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في وقت سابق أن 7 مليارات دينار عراقي (حوالي 6 ملايين دولار) أتلفتها مياه الأمطار عام 2013، الأمر الذي أثار غضبا سياسيا وشعبيا في البلاد.

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