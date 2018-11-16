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لينك "كورة لايف" .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر LIVE | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم | Egypt HD

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:51 م
لينك كورة لايف .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر LIVE | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم | Egypt HD
مصر وتونس
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عمرو عادل
 
لينك "كورة لايف" .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر LIVE | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم | Egypt HD
يخوض منتخب مصر مباراته أمام شقيقه التونسي اليوم، الجمعة، في تمام السادسة مساءً على ملعب الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الجولة الخامسة لتصفيات التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2019».
لينك "كورة لايف" .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر LIVE | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم | Egypt HD
ومن المتوقع أن يبدأ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، المباراة بطريقة 4\3\3، على أن يكون التشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أحمد المحمدي

خط الوسط: علي غزال، عمرو وردة، طارق حامد

الهجوم: محمود حسن «تريزيجية»، مروان محسن، محمد صلاح.
لينك "كورة لايف" .. مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر LIVE | شاهد مباراة محمد صلاح اليوم | Egypt HD
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