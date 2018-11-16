المدينة - السعودية| جزر القمر تثمن حرص المملكة على تطبيق العدالة

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ثمنت جمھوریة القمر المتحدة، الإجراءات التي اتخذتها النیابة العامة بالمملكة العربیة السعودیة بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، وحرص قیادتھا على تطبیق العدالة والقانون في ھذا الصدد.





وقالت وزارة الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي بجمھوریة القمر المتحدة في بیان أصدرته الیوم: إن جمهوریة القمر المتحدة إذ تحیي الموقف السعودي الشجاع والمشرف الرامي في الذھاب بالعدالة إلى آخر المطاف لترفض أي تدخل خارجي في هذه القضیة أو تسییسها إیمانا بنزاهة القضاء السعودي واستقلالیته.