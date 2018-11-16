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الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:47 معمرو عادل
يلا شوت Salah بث مباشر مصر وتونس اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف
يستضيف منتخب مصر، نظيره التونسي، اليوم الجمعة، في إطار الجولة الخامسة من عمر التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا الكاميرون 2019.
وتأهل منتخبا مصر وتونس بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا، وستكون المواجهة بينهما شبه حاسمة لتحديد هوية متصدر المجموعة العاشرة.
يلا شوت Salah بث مباشر مصر وتونس اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف
ويحاول خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية وتصدر المجموعة في التصفيات.
ومن المنتظر أن يدخل المنتخب المصري، لقاء اليوم بتشكيلة تضم الحارس محمد الشناوي، أمامه أحمد المحمدي وباهر المحمدي وأحمد حجازي وأيمن أشرف للدفاع، ومحمد النني وطارق حامد وعمرو وردة للوسط، ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومروان محسن في الهجوم.
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ويصب تاريخ مواجهات المنتخبين لصالح تونس، التي انتصرت على الفراعنة 16 مرة، مقابل 12 فوزًا لمصر، فيما حسم التعادل 11 مباراة بينهما.
ويتصدر منتخب تونس، جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نظيره المصري (9 نقاط).
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