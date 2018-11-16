ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

انطلاقه وأسباب تسميته.. كل ما تريد معرفته عن الـ Black Friday

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:48 م
انطلاقه وأسباب تسميته.. كل ما تريد معرفته عن الـ Black Friday
طباعة
أحمد هيكل
 

"البلاك فرايداي" يعتبر من أكبر المهرجانات التسوقية التي تقام خلال العام، سواء في المحال التجارية أو عبر شبكة الإنترنت، لذا تقدم "الفجر"، بعض المعلومات عن هذا المهرجان العالمي خلال السطور التالية.

 

بدايته

 

كانت بداية ظهور "البلاك فرايداي" في الولايات المتحدة الأمريكية عام  1869 ، وحاليا يتم تنظيمه في العديد من الدول الأوروبية و دول الشرق الأوسط .

 

معنى الاسم

 

هو "الجمعة السوداء" وهو حدث يعقد سنوياً في أول جمعة تأتي بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية و عادة ما تكون آخر جمعة في شهر نوفمبر من كل عام و فيه تقوم جميع المحال التجارية بفتح مهرجان من العروض و التخفيضات و التي قد تصل أحياناً إلى 90% من الثمن الحقيقي للسلع.

 

 سبب تسميته

 

ترجع تسمية البلاك فرايداي  بسبب الأزمة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1869 والتي كان من أسبابها الاحتكار و خاصة في أسواق الذهب وأدت إلى كساد في حركات البيع و الشراء و توقفها فأعلنت الولايات المتحدة إجراءات لحل الأزمة  من بينها تخفيضات كبيرة على السلع التجارية لتسهيل بيعها بدلاً من كسادها في الأسواق.

المزيد عن: مهرجان اقتصادي تخفيضات بلاك فرايداي الولايات المتحدة احتكار أسواق أسعار black friday
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
21:45
-
فرنسا
سلوفاكيا
-
x
21:45
-
أوكرانيا
ويلز
-
x
21:45
-
الدانمارك
مباريات دولية ودية - منتخبات
الإمارات - أساسي
-
x
16:25
-
بوليفيا - أساسي
عمان - أساسي
-
x
16:30
-
سوريا - أساسي
السعودية - أساسي
-
x
17:00
-
اليمن - أساسي
أوروجواي - أساسي
-
x
22:00
-
البرازيل - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب السودان
-
x
15:00
-
بوروندي
مصر
-
x
18:00
-
تونس
المغرب
-
x
21:00
-
الكاميرون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/16/2018 2:10:04 PM