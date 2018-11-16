انطلاقه وأسباب تسميته.. كل ما تريد معرفته عن الـ Black Friday

"البلاك فرايداي" يعتبر من أكبر المهرجانات التسوقية التي تقام خلال العام، سواء في المحال التجارية أو عبر شبكة الإنترنت، لذا تقدم "الفجر"، بعض المعلومات عن هذا المهرجان العالمي خلال السطور التالية.

بدايته

كانت بداية ظهور "البلاك فرايداي" في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1869 ، وحاليا يتم تنظيمه في العديد من الدول الأوروبية و دول الشرق الأوسط .

معنى الاسم

هو "الجمعة السوداء" وهو حدث يعقد سنوياً في أول جمعة تأتي بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية و عادة ما تكون آخر جمعة في شهر نوفمبر من كل عام و فيه تقوم جميع المحال التجارية بفتح مهرجان من العروض و التخفيضات و التي قد تصل أحياناً إلى 90% من الثمن الحقيقي للسلع.

سبب تسميته

ترجع تسمية البلاك فرايداي بسبب الأزمة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1869 والتي كان من أسبابها الاحتكار و خاصة في أسواق الذهب وأدت إلى كساد في حركات البيع و الشراء و توقفها فأعلنت الولايات المتحدة إجراءات لحل الأزمة من بينها تخفيضات كبيرة على السلع التجارية لتسهيل بيعها بدلاً من كسادها في الأسواق.