مخزونات الخام الأمريكية تسجل أكبر زيادة أسبوعية منذ فبراير 2017





قفزت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من عشرة ملايين برميل الأسبوع الماضي مع ارتفاع الواردات، في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، بحسب ما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.





وقفزت مخزونات الخام 10.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.2 ملايين برميل.





وهذه هي أكبر زيادة أسبوعية في مخزونات الخام الأمريكية منذ فبراير/شباط 2017.





ووصلت مخزونات الخام إلى 442.1 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول 2017.





وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 1.17 مليون برميل.





وزاد استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 24 ألف برميل يوميا مع ارتفاع معدلات التشغيل 0.1 نقطة مئوية.





وقالت إدارة معلومات الطاقة أيضا إن انتاج النفط الخام الأمريكي ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 11.7 مليون برميل يوميا.





وزادت مخزونات البنزين بمقدار 1.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لإنخفاض قدره 1.5 مليون برميل.





وأظهرت بيانات ِإدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت بمقدار 3.6 ملايين برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.7 مليون برميل.



